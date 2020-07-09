Экс-тренер "Лорьяна": "Проблема Гендузи — в характере"

Бывший главный тренер "Лорьяна" Бернард Казони рассказал, что полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи всегда отличался вздорным характером.

Именно из "Лорьяна" Гендузи прибыл в Северный Лондон летом 2018. Маттео великолепно освоился в английском футболе и сразу же закрепился в стартовом составе "канониров".



Однако серия дисциплинарных инцидентов, в том числе в недавнем матче против "Брайтона", поставил карьеру Гендузи в "Арсенале" под угрозу. Согласно слухам, главный тренер "канониров" Микель Артета готов продать Маттео, который отказался меняться и улучшать свое поведение. Казони этим совершенно не удивлен.



"Проблема Гендузи — не в физике и не в технике. Это его характер, который не приносит пользы ни команде, ни тренеру. Мои отношения с ним нельзя было назвать хорошими".



"Как-то я выпустил его на кубковый матч против "Ниццы". В перерыве рефери предупредил меня насчет Гендузи: "Еще один фол, и я удалю его". Но во втором тайме ничего не изменилось".



"Мне не осталось иного выбора, кроме как заменить его. Когда я сделал это, он отказался пожать мою руку".



"Я не ставлю под вопрос его талант, это не проблема. Он может стать игроком самого, самого высокого уровня, и я думаю, он все еще может добиться успеха за рубежом. Однако ему нужно изменить свой характер", — цитирует Казони Daily Mail.