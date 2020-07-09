Беззубый "Тоттенхэм" разделил очки с "Борнмутом"
"Тоттенхэм" сыграл с ведущим борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Борнмутом" без голов, ни разу не пробив в створ за весь матч.
В стартовый состав "вишенок" после дисквалификации вернулся Каллум Уилсон. Он и Дэн Гослинг заменили Доминика Соланке и Льюиса Кука.
У "шпор" впервые после коронавирусной паузы вышел в старте Ян Вертонген. Он, Эрик Ламела и Стивен Бергвейн заменили Эрика Дайера, Лукаса Моуру и Сон Хен Мина.
Уже в самом начале матча нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был сбит в чужой штрафной, однако рефери и VAR не разглядели здесь нарушения правил.
За исключением этого эпизода, "шпоры" почти ничего не показали в первом тайме — "Борнмут" взял инициативу в свои руки и принялся неожиданно уверенно разыгрывать мяч.
Правда, выхлопа от стараний хозяев было немного. За 45 минут команды на двоих нанесли лишь один точный удар. Это Уилсон незадолго до перерыва заставил Уго Льориса совершить сейв в нижнем углу ворот.
Во втором тайме игра была более-менее равной, но команды действовали без ворот. Удар Уилсона оставался единственным в матче до 90-й минуты, когда сам же Каллум забил в падении через себя, однако этот удар и этот гол не были засчитаны, потому что по пути в цель мяч задел руку Джошуа Кинга.
К матчу было компенсировано 12 минут, и в это время "шпоры" не помышляли об атаках. В одном из эпизодов появившийся на замену Харри Уилсон вышел один на один, однако Льорис спас очко для своей команды.
"Борнмут" как для аутсайдера провел приличный матч, а вот "Тоттенхэм" как метящая в еврокубки команда откровенно разочаровал. У обоих коллективов возникли колоссальные проблемы с атакой — всего два удара в створ авторства Уилсонов за 90 минут.
"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
09.07.2020 22:00
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Последние комментарии:
посмотрите стату))))
владение 50\50
удары 7\6
фолы 2\9
жк 0\2
1 угловой у мю
это 6лять норм играть???))) по моему любой топ клуб должен 2\3 матча владеть мячом и меньше фолить, мю просто там отбивается из последних сил, везет на голы в последнее время и липовые пенки, слабый этот мю, ху.ета одним словом
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1 тур Карл 1 тур и 3членси на 6 месте во ЛОХИ!
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09.07.2020 15:25 #
bezviz
мю сегодня потеряет очки
Источник: http://fapl.ru/posts/79542/?c=1
(ответить)
после следующего тура клуб 3 членси опустится на положенное 6 место. я ОРУУУУ какие же они лошары гаражные сиськи абрамовича конченые ебанаты
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надеюсь сити не забанят в лч и лестер вышвырнет скам из 4-ки, эта автобусная помойка не имеет моральное право даже мечтать о матчах в ЛЧ
(ответить)
Абрахам 27 матчей 14 голов
гринвуд 41 матч 15 голов
с такой убогой статой гринвуд у манков топ тогда как у Абрахама намного лучше стата и он будущий лавочник, ору))
(ответить)
Топовый амбидекстр, Санчо на лавку в МЮ
(ответить)
Классно МЮ играет! Радует такой футбол.
(ответить)
Гринвуд просто машина, эта группа игроков атаки весьма хороша.
п.с. пенсы тупые.
(ответить)
Какие же пенсы посмешища - как горящие шавки на всех лают.
В сторону ЛФК зубки сточили и убежали поджав хвост...теперь взялись за СКАМ, который уже 2 года играет без тренера.Но вот беда - беззубые не могут укусить - а только отсо...
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У МЮ лучшая игра в Англии, но для титула им потребуется, чтобы Хея тащил все возможное и невозможное, ведь, судя по стандартам, заданным ЛФК, чемпион не имеет права на ошибку.
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Ну кароч ясно, все вылетевшие определены.
Как и клуб пидаразов - это мю.
(ответить)
Гринвуд пустил очередную струю на своих колбасных хейтеров. Астанавись!
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Рад за команду и за Оле. Показывают прогресс и результат не заставляет ждать. Надеюсь былая 4ка вернется. МЮ, Челси, должны быть в топе. Лисы, волки отличные тимы, но пусть борются за ЛЕ. ГГМЮ
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Гринвуд ссыт в е6ло всяким палками абрахамам
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Гринвуд топарь лютый. А вот трент арнольд это говнище ебаное.
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Все же хорошо что Моур разводит на приличные бабки жида Леви, пусть поимеют этого гребаного еврея
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А че горите то пенсомрази? По игре мю полностью ведет, счет 2-0 после 1 тайма, уверенная игра в пол силы, просто вы как телки дрожите над своим насестом, чувствуете что мю изи скинет залупенси попутно отье6ав в кубке
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проебывают вилки а горят снова тупые пенсы, классика:)
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Охуенно! МЮ топчик!
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