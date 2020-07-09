Беззубый "Тоттенхэм" разделил очки с "Борнмутом"

"Тоттенхэм" сыграл с ведущим борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Борнмутом" без голов, ни разу не пробив в створ за весь матч.

В стартовый состав "вишенок" после дисквалификации вернулся Каллум Уилсон. Он и Дэн Гослинг заменили Доминика Соланке и Льюиса Кука.



У "шпор" впервые после коронавирусной паузы вышел в старте Ян Вертонген. Он, Эрик Ламела и Стивен Бергвейн заменили Эрика Дайера, Лукаса Моуру и Сон Хен Мина.



Уже в самом начале матча нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был сбит в чужой штрафной, однако рефери и VAR не разглядели здесь нарушения правил.



За исключением этого эпизода, "шпоры" почти ничего не показали в первом тайме — "Борнмут" взял инициативу в свои руки и принялся неожиданно уверенно разыгрывать мяч.



Правда, выхлопа от стараний хозяев было немного. За 45 минут команды на двоих нанесли лишь один точный удар. Это Уилсон незадолго до перерыва заставил Уго Льориса совершить сейв в нижнем углу ворот.



Во втором тайме игра была более-менее равной, но команды действовали без ворот. Удар Уилсона оставался единственным в матче до 90-й минуты, когда сам же Каллум забил в падении через себя, однако этот удар и этот гол не были засчитаны, потому что по пути в цель мяч задел руку Джошуа Кинга.



К матчу было компенсировано 12 минут, и в это время "шпоры" не помышляли об атаках. В одном из эпизодов появившийся на замену Харри Уилсон вышел один на один, однако Льорис спас очко для своей команды.



"Борнмут" как для аутсайдера провел приличный матч, а вот "Тоттенхэм" как метящая в еврокубки команда откровенно разочаровал. У обоих коллективов возникли колоссальные проблемы с атакой — всего два удара в створ авторства Уилсонов за 90 минут.



"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче