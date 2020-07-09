Беззубый "Тоттенхэм" разделил очки с "Борнмутом"

Уго Льорис "Тоттенхэм" сыграл с ведущим борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Борнмутом" без голов, ни разу не пробив в створ за весь матч.

В стартовый состав "вишенок" после дисквалификации вернулся Каллум Уилсон. Он и Дэн Гослинг заменили Доминика Соланке и Льюиса Кука.

У "шпор" впервые после коронавирусной паузы вышел в старте Ян Вертонген. Он, Эрик Ламела и Стивен Бергвейн заменили Эрика Дайера, Лукаса Моуру и Сон Хен Мина.

Уже в самом начале матча нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был сбит в чужой штрафной, однако рефери и VAR не разглядели здесь нарушения правил.

За исключением этого эпизода, "шпоры" почти ничего не показали в первом тайме — "Борнмут" взял инициативу в свои руки и принялся неожиданно уверенно разыгрывать мяч.

Правда, выхлопа от стараний хозяев было немного. За 45 минут команды на двоих нанесли лишь один точный удар. Это Уилсон незадолго до перерыва заставил Уго Льориса совершить сейв в нижнем углу ворот.

Во втором тайме игра была более-менее равной, но команды действовали без ворот. Удар Уилсона оставался единственным в матче до 90-й минуты, когда сам же Каллум забил в падении через себя, однако этот удар и этот гол не были засчитаны, потому что по пути в цель мяч задел руку Джошуа Кинга.

К матчу было компенсировано 12 минут, и в это время "шпоры" не помышляли об атаках. В одном из эпизодов появившийся на замену Харри Уилсон вышел один на один, однако Льорис спас очко для своей команды.

"Борнмут" как для аутсайдера провел приличный матч, а вот "Тоттенхэм" как метящая в еврокубки команда откровенно разочаровал. У обоих коллективов возникли колоссальные проблемы с атакой — всего два удара в створ авторства Уилсонов за 90 минут.

"Борнмут" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 09.07.2020 23:25 # bezviz
    посмотрите стату))))

    владение 50\50
    удары 7\6
    фолы 2\9
    жк 0\2
    1 угловой у мю

    это 6лять норм играть???))) по моему любой топ клуб должен 2\3 матча владеть мячом и меньше фолить, мю просто там отбивается из последних сил, везет на голы в последнее время и липовые пенки, слабый этот мю, ху.ета одним словом

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  2. gormartin 09.07.2020 23:25 # gormartin
    1 тур Карл 1 тур и 3членси на 6 месте во ЛОХИ!

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  3. januzaj00 09.07.2020 23:23 # januzaj00
    09.07.2020 15:25 #
    bezviz

    мю сегодня потеряет очки

    Источник: http://fapl.ru/posts/79542/?c=1

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  4. gormartin 09.07.2020 23:21 # gormartin
    после следующего тура клуб 3 членси опустится на положенное 6 место. я ОРУУУУ какие же они лошары гаражные сиськи абрамовича конченые ебанаты

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  5. bezviz 09.07.2020 23:20 # bezviz
    надеюсь сити не забанят в лч и лестер вышвырнет скам из 4-ки, эта автобусная помойка не имеет моральное право даже мечтать о матчах в ЛЧ

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  6. bezviz 09.07.2020 23:16 # bezviz
    Абрахам 27 матчей 14 голов
    гринвуд 41 матч 15 голов

    с такой убогой статой гринвуд у манков топ тогда как у Абрахама намного лучше стата и он будущий лавочник, ору))

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  7. raimbek1 09.07.2020 23:16 # raimbek1
    Топовый амбидекстр, Санчо на лавку в МЮ

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  8. udaff 09.07.2020 23:15 # udaff
    Классно МЮ играет! Радует такой футбол.

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  9. trent 09.07.2020 23:15 # trent
    Гринвуд просто машина, эта группа игроков атаки весьма хороша.

    п.с. пенсы тупые.

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  10. skychnie-oboi 09.07.2020 23:14 # skychnie-oboi
    Какие же пенсы посмешища - как горящие шавки на всех лают.

    В сторону ЛФК зубки сточили и убежали поджав хвост...теперь взялись за СКАМ, который уже 2 года играет без тренера.Но вот беда - беззубые не могут укусить - а только отсо...

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  11. ian 09.07.2020 23:14 # ian
    У МЮ лучшая игра в Англии, но для титула им потребуется, чтобы Хея тащил все возможное и невозможное, ведь, судя по стандартам, заданным ЛФК, чемпион не имеет права на ошибку.

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  12. thegodfather 09.07.2020 23:14 # thegodfather
    Ну кароч ясно, все вылетевшие определены.
    Как и клуб пидаразов - это мю.

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  13. muaxaxaxa 09.07.2020 23:13 # muaxaxaxa
    Гринвуд пустил очередную струю на своих колбасных хейтеров. Астанавись!

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  14. tuktukktotam 09.07.2020 23:13 # tuktukktotam
    Рад за команду и за Оле. Показывают прогресс и результат не заставляет ждать. Надеюсь былая 4ка вернется. МЮ, Челси, должны быть в топе. Лисы, волки отличные тимы, но пусть борются за ЛЕ. ГГМЮ

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  15. mufc1994 09.07.2020 23:13 # mufc1994
    Гринвуд ссыт в е6ло всяким палками абрахамам

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  16. thegodfather 09.07.2020 23:12 # thegodfather
    Гринвуд топарь лютый. А вот трент арнольд это говнище ебаное.

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  17. raimbek1 09.07.2020 23:11 # raimbek1
    Все же хорошо что Моур разводит на приличные бабки жида Леви, пусть поимеют этого гребаного еврея

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  18. quavo 09.07.2020 23:10 # quavo
    А че горите то пенсомрази? По игре мю полностью ведет, счет 2-0 после 1 тайма, уверенная игра в пол силы, просто вы как телки дрожите над своим насестом, чувствуете что мю изи скинет залупенси попутно отье6ав в кубке

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  19. novocaine 09.07.2020 23:10 # novocaine
    проебывают вилки а горят снова тупые пенсы, классика:)

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  20. mancunia-planet 09.07.2020 23:10 # mancunia-planet
    Охуенно! МЮ топчик!

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