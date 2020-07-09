Апелляция "Арсенала" на удаление Нкетиа отклонена

FA отклонила апелляцию "Арсенала" на удаление своего нападающего Эдди Нкетиа в матче Премьер-Лиги против "Лестера" (1:1).

Проведя на поле "Эмирейтс" всего несколько минут после своего появления на замену, Нкетиа грубо нарушил правила в центре поля на защитнике "лис" Джеймсе Джастине.



Сперва рефери Крис Кавана показал Эдди только желтую карточку, но после подсказки системы VAR и личного просмотра видеоповторов по монитору у бровки удалил 21-летнего англичанина.



Свое несогласие с решением Каваны "Арсенал" выразил с помощью апелляции, однако сегодня Ассоциация подтвердила, что независимая комиссия не нашла повода для оправдания грубияна.



Таким образом, трехматчевая дисквалификация Нкетиа останется в силе. Эдди пропустит матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а также полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" 18 июля.



