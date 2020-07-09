"Сити" сыграет с "Реалом" на "Этихад"

Серхио Рамос УЕФА подтвердил, что ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов не будут перенесены на нейтральные поля.

Напомним, ранее УЕФА решил провести четвертьфиналы, полуфиналы, финал Лиги Чемпионов с помощью мини-турнира в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

Вопрос о том, что делать с оставшимися четырьмя матчами в 1/8 финала, оставался открытым — до сегодняшнего дня.

Сегодня УЕФА подтвердил, что эти четыре матча будут сыграны на тех стадионах, где планировалось изначально. Это означает, что "Манчестер Сити" примет "Реал" на "Этихад", а "Челси" отправится на "Альянц Арену" к "Баварии".

Эти ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 7-8 августа. По аналогичному принципу УЕФА поступил с оставшимися поединками в 1/8 финала Лиги Европы, где "Манчестер Юнайтед" сразится дома с ЛАСКом, а "Вулверхэмптон" ждет на "Молинью" "Олимпиакос".


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 364

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scholes22 09.07.2020 21:38 # scholes22
    И так между прочимы упомянули гпенсов, никто не верит в щёлси даже, внимание акцентировано на КОРОЛЯХ!!!

    (ответить)

  2. scholes22 09.07.2020 21:35 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. sav63 09.07.2020 21:15 # sav63
    Какая разница где сыграет. Лысому шарлатану без разницы где булки раздвигать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: