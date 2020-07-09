"Сити" сыграет с "Реалом" на "Этихад"

УЕФА подтвердил, что ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов не будут перенесены на нейтральные поля.

Напомним, ранее УЕФА решил провести четвертьфиналы, полуфиналы, финал Лиги Чемпионов с помощью мини-турнира в Лиссабоне с 12 по 23 августа.



Вопрос о том, что делать с оставшимися четырьмя матчами в 1/8 финала, оставался открытым — до сегодняшнего дня.



Сегодня УЕФА подтвердил, что эти четыре матча будут сыграны на тех стадионах, где планировалось изначально. Это означает, что "Манчестер Сити" примет "Реал" на "Этихад", а "Челси" отправится на "Альянц Арену" к "Баварии".



Эти ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 7-8 августа. По аналогичному принципу УЕФА поступил с оставшимися поединками в 1/8 финала Лиги Европы, где "Манчестер Юнайтед" сразится дома с ЛАСКом, а "Вулверхэмптон" ждет на "Молинью" "Олимпиакос".