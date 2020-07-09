Сезон завершен для Билли Гилмора

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена.

19-летний шотландец вышел в стартовом составе "синих" на победный матч против "Кристал Пэлас" в минувший вторник (2:3), но около 19-й минуты столкнулся с Лукой Миливоевичем и с тех пор испытывал видимый дискомфорт.



Гилмор покинул поле "Селхерст Парк" только на 80-й минуте, будучи замененным на Жоржиньо, и сразу обратился за медицинской помощью.



Результаты углубленного обследования оказались весьма расстраивающими. Гилмор пропустит оставшиеся четыре матча Премьер-Лиги, полуфинал и финал — если "Челси" туда выйдет — Кубка Англии и, вероятно, ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" в начале августа, сообщает Sky Sports.



Добавим, что в данный момент в лазарете "Челси" находится и Нголо Канте. Матео Ковачич, еще один полузащитник, пропустил два последних матча, но может вернуться к "Шеффилд Юнайтед".