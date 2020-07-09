Трибунал рассудит "Ливерпуль" и "Фулхэм" по компенсации за Эллиотта

"Ливерпуль" и "Фулхэм" готовятся к заседанию трибунала, который определит размер компенсации за вингера Харви Эллиота.

Самый молодой дебютант в истории Премьер-Лиги присоединился к "Ливерпулю" прошлым летом, а ранее на текущей неделе заключил с "красными" первый в своей карьере профессиональный контракт.



Несмотря на то, что Харви покинул "Фулхэм" как юниор, не связанный обязательствами, "дачникам" все равно полагается компенсация — за воспитание игрока.



Двум клубам не удалось договориться о размере компенсации полюбовно — "Фулхэм" ожидает получить около 7 миллионов фунтов за 17-летнего англичанина, а "Ливерпуль" предлагал 750 тыс. фунтов.



Как сообщает The Guardian, теперь два клуба встретятся в суде, который и оценит стоимость Эллиотта, сыгравшего восемь матчей за "красных" в этом сезоне.