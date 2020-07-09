Сульшер обещает быть реалистом на трансферном рынке

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что его клуб переключился на реалистичные трансферные цели.

Еще недавно в прессе ходили упорные слухи, что "Юнайтед" может попытаться купить вингера Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и нападающего Харри Кейна из "Тоттенхэма", которые оцениваются в 100 и 200 миллионов фунтов, соответственно.

Однако пандемия коронавируса изменила экономическую реальность для футбольных клубов, включая "Юнайтед", и Сульшеру пришлось скорректировать свои планы.

"Я не думаю, что это подходящее место, чтобы обсуждать наши приоритеты на трансферном рынке. К нам сватают многих хороших игроков, и каждый из них рассматривает интерес "Юнайтед" как комплимент. Мне не нужно рассуждать о том, куда мы собираемся искать усиление".

"Нам необходимо быть реалистами. Весь мир изменился — и в плане финансов и в плане нашего взгляда на ценности. Каждый раз, когда я называю Эду (Вудворду) какое-то имя, я думаю, что это разумная и реалистичная цель".

"Думаю, я уже доказал, что клуб для меня всегда на первом месте, и я всегда поступаю в лучших интересах клуба. Я всегда мыслю в долгосрочной перспективе и стараюсь заключать хорошие сделки".

"Я всегда весьма бережливо обращаюсь с деньгами, с личными в том числе!" — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2020 19:00

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  1. superperez101 09.07.2020 19:23 # superperez101
    откуда ценник 200 на кейна?
    ответ прост - леви, упоротый на всю голову рабовладелец отобравший у кейна паспорт

    сомневаюсь что кто-нибудь выложит за него 100 чистыми

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  2. sterlyad 09.07.2020 19:22 # sterlyad
    Манки глаголят гринвуд топ, а сами холланда ждут, двуличные мрази, что ещё сказать.

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  3. best-fanunited 09.07.2020 19:15 # best-fanunited
    По факту, самый идеальный варик было бы Хохланда забрать себе. На лет так 10 минимум, доминация была бы неизбежна.

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  4. mancunia-planet 09.07.2020 19:15 # mancunia-planet
    Очевидно Кейн за двести с бонусами

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  5. best-fanunited 09.07.2020 19:09 # best-fanunited
    Кейн за 200 и не нужен

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