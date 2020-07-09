Сульшер обещает быть реалистом на трансферном рынке

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что его клуб переключился на реалистичные трансферные цели.

Еще недавно в прессе ходили упорные слухи, что "Юнайтед" может попытаться купить вингера Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и нападающего Харри Кейна из "Тоттенхэма", которые оцениваются в 100 и 200 миллионов фунтов, соответственно.



Однако пандемия коронавируса изменила экономическую реальность для футбольных клубов, включая "Юнайтед", и Сульшеру пришлось скорректировать свои планы.



"Я не думаю, что это подходящее место, чтобы обсуждать наши приоритеты на трансферном рынке. К нам сватают многих хороших игроков, и каждый из них рассматривает интерес "Юнайтед" как комплимент. Мне не нужно рассуждать о том, куда мы собираемся искать усиление".



"Нам необходимо быть реалистами. Весь мир изменился — и в плане финансов и в плане нашего взгляда на ценности. Каждый раз, когда я называю Эду (Вудворду) какое-то имя, я думаю, что это разумная и реалистичная цель".



"Думаю, я уже доказал, что клуб для меня всегда на первом месте, и я всегда поступаю в лучших интересах клуба. Я всегда мыслю в долгосрочной перспективе и стараюсь заключать хорошие сделки".



"Я всегда весьма бережливо обращаюсь с деньгами, с личными в том числе!" — цитирует Сульшера Manchester Evening News.