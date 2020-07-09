Сульшер обещает быть реалистом на трансферном рынке
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что его клуб переключился на реалистичные трансферные цели.
Еще недавно в прессе ходили упорные слухи, что "Юнайтед" может попытаться купить вингера Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и нападающего Харри Кейна из "Тоттенхэма", которые оцениваются в 100 и 200 миллионов фунтов, соответственно.
Однако пандемия коронавируса изменила экономическую реальность для футбольных клубов, включая "Юнайтед", и Сульшеру пришлось скорректировать свои планы.
"Я не думаю, что это подходящее место, чтобы обсуждать наши приоритеты на трансферном рынке. К нам сватают многих хороших игроков, и каждый из них рассматривает интерес "Юнайтед" как комплимент. Мне не нужно рассуждать о том, куда мы собираемся искать усиление".
"Нам необходимо быть реалистами. Весь мир изменился — и в плане финансов и в плане нашего взгляда на ценности. Каждый раз, когда я называю Эду (Вудворду) какое-то имя, я думаю, что это разумная и реалистичная цель".
"Думаю, я уже доказал, что клуб для меня всегда на первом месте, и я всегда поступаю в лучших интересах клуба. Я всегда мыслю в долгосрочной перспективе и стараюсь заключать хорошие сделки".
"Я всегда весьма бережливо обращаюсь с деньгами, с личными в том числе!" — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
09.07.2020 19:00
Просмотров: 805
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
откуда ценник 200 на кейна?
ответ прост - леви, упоротый на всю голову рабовладелец отобравший у кейна паспорт
сомневаюсь что кто-нибудь выложит за него 100 чистыми
(ответить)
Манки глаголят гринвуд топ, а сами холланда ждут, двуличные мрази, что ещё сказать.
(ответить)
По факту, самый идеальный варик было бы Хохланда забрать себе. На лет так 10 минимум, доминация была бы неизбежна.
(ответить)
Очевидно Кейн за двести с бонусами
(ответить)
Кейн за 200 и не нужен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий