Светская хроника за четверг

Кай Хаверц готов подать прошение о трансфере. "Тоттенхэм" уверен в приобретении Курта Зума. Тео Уолкотту предлагали сняться в фильме про Гарри Поттеа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Вопреки слухам, у полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша нет никакой договоренности с "Манчестер Юнайтед". (Metro)



В шорт-листе "Юнайтед" по укреплению центра обороны значатся Натан Аке из "Борнмута", Тайрон Мингс из "Астон Виллы" и Алессио Романьоли из "Милана". (ESPN)



Вингер "Байера" Кай Хаверц готов подать прошение о трансфере, чтобы поспособствовать своему переходу в "Челси". (Daily Star)



Хаверц может обойтись "Челси" всего в 50 миллионов фунтов. (Daily Express)



"Челси" привлекателен для Хаверца возможностью выступать вместе со своими партнерами по сборной Германии Тимо Вернером и Антонио Рюдигером. (The Telegraph)



"Интер" хочет не только защитника Эмерсона Палмери из "Челси", но и его одноклубника Оливье Жиру. (Daily Mail)



"Ювентус" предложил "Челси" ряд игроков на выбор, включая Аарона Рэмси, чтобы включить в сделку по полузащитнику "синих" Жоржиньо. (Tuttosport)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении защитника "Челси" Курта Зума за 25 млн. фунтов. (Daily Exrpress)



"Аякс" поспорит с "Тоттенхэмом" за полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга. (The Telegraph)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил сообщил своим друзьям, что может уехать только в США или Турцию. (The Sun)



"Севилья" нацелилась на защитника "Арсенала" Эктора Беллерина, который также интересен "Ювентусу" и "Интеру". (Daily Express)



"Арсенал" сделал запрос насчет покинувшего "Ниццу" защитника Маланга Сарра, на которого также претендует "РБ Лейпциг". (Marca)



Плеймейкер "Ньюкасла" Мигель Альмирон не собирается в "Атлетико". (Newcastle Chronicle)



Другое



Голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа зарабатывает "гораздо больше" тех 350 тыс. фунтов, которые, как принято считать, он получил после подписания нового контракта в сентябре. (The Athletic)



Клубы Премьер-Лиги предпочитают начать следующий сезон 12 сентября. (The Telegraph)



ФИФА возьмет протоколы VAR под свой контроль, лишив Премьер-Лигу какой-либо гибкости при использовании системы. (The Times)



Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт признался, что ему предлагали роль в одном из фильмов про Гарри Поттера. (Daily Mirror)



Нападающий "Уикомба" Адебайо Акинфенва пожаловался, что его обозвали "жирным буйволом" во время матча плей-офф Лиги Один против "Флитвуда". FA обещает провести расследование. (The Independent)