Клубы Премьер-Лиги не смогли определить сроки летнего трансферного окна

Клубы Премьер-Лиги отложили голосование по срокам ближайшего трансферного окна.

Сегодня 20 клубов высшего английского дивизиона провели очередную видеоконференцию, и, пожалуй, главным вопросом на повестке дня было определение сроков летнего трансферного окна, которое наполовину должно стать осенним.



Однако Sky Sports стало известно, что клубы Премьер-Лиги согласились отложить соответствующее голосование и продолжить переговоры.



Кроме того, до сих пор не согласована дата начала сезона Премьер-Лиги 2020/21. Ожидается, что этот вопрос будет решен раньше следующей видеоконференции, назначенной на 24 июля.



Добавим, что правила ФИФА отводят максимум 12 недель на "первый регистрационный период". Чтобы окно получилось как можно более продолжительным, клубам Премьер-Лиги, вероятно, придется его открыть еще до запланированного на 26 июня окончания этого сезона. Дедлайн УЕФА по составлению заявок на еврокубки установлен на 5 октября.