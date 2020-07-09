Гвардиола уверен, что "Сити" оградит Гарсию от интереса "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его клуб сможет оградить своего защитника Эрика Гарсию от интереса "Барселоны".

Гарсия родился в Барселоне и с пеленок находился в академии одноименного клуба, пока в 2017 году не уехал в Манчестер по сделке стоимостью 1.5 млн. фунтов.



В последнее время Эрик все чаще играет за первую команду "Сити", а в прессе появились слухи, что "Барселона" попытается вернуть своего воспитанника.



Гвардиола ничего не знает об интересе "Барселоны" к Гарсии и надеется, что 19-летний испанец заключит новый контракт взамен истекающего через два года.



"Если они хотят его, то должны позвонить Чики (Бегиристайну, спортивному директору "Сити")".



"Мы попытаемся убедить его остаться здесь на много, много, много лет. Я уверен, что он останется, но в конце концов решение за ним. Он знает, что мы хотим обладать им".



"Но так же было и с Лероем. Мы хотели сохранить его, но он не пожелал оставаться, и мы ничего не смогли поделать".



"Он знает, его агент знает и его семья знает, что мы хотим обладать им", — цитирует Гвардиолу Goal.