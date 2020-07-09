"Лидс" может стать соперником "Ливерпуля" по матчу за Суперкубок Англии

Стивен Джеррард и Адам Смит Неожиданным соперником "Ливерпуля" по матчу за Суперкубок Англии (Community Shield) может стать "Лидс".

Как известно, матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт каждого нового сезона и проводится между чемпионом Премьер-Лиги и обладателем национального кубка — или между первой и второй командой Премьер-Лиги, если чемпион взял не только титул, но и кубок, как это было в прошлом году.

Однако если так выйдет, что "Манчестер Сити" снова выиграет Кубок Англии и при этом продвинется до финала Лиги Чемпионов, то у "горожан" может не найтись физической возможности принять участие в выставочном матче на "Уэмбли".

В таком случае, утверждает The Times, соперником "Ливерпуля" как чемпиона Премьер-Лиги по матчу за Суперкубок Англии может стать победитель Чемпионшипа, где по потерянным очкам в данный момент лидирует "Лидс".

Отметим, что дата матча за Суперкубок Англии пока не определена, однако FA склоняется к 23 августа — в этом же самый день в Лиссабоне состоится финал Лиги Чемпионов.


Метки Ливерпуль, Лидс, Манчестер Сити, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2020 15:00

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  1. farot 09.07.2020 15:26 # farot
    а почему бы просто не перенести?
    Или тогда уж второму финалисту место отдать?

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  2. superperez101 09.07.2020 15:25 # superperez101
    если 23 числа то смотреть никто не будет
    а суперкубок англии этот колбасе нужен разве что для количества. так себе трофей. что-то среднее между кубком лиги и кубком англии

    все что надо колбаса в этого и прошлом году уже выиграла
    гельштат закрыт

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  3. bezviz 09.07.2020 15:20 # bezviz
    лузерку тащат, спецом легкого соперника придумали

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  4. sterlyad 09.07.2020 15:02 # sterlyad
    Чего только FA не придумала, чтобы ливер наконец-таки взял национальный кубок.

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