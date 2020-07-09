"Лидс" может стать соперником "Ливерпуля" по матчу за Суперкубок Англии
Неожиданным соперником "Ливерпуля" по матчу за Суперкубок Англии (Community Shield) может стать "Лидс".
Как известно, матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет старт каждого нового сезона и проводится между чемпионом Премьер-Лиги и обладателем национального кубка — или между первой и второй командой Премьер-Лиги, если чемпион взял не только титул, но и кубок, как это было в прошлом году.
Однако если так выйдет, что "Манчестер Сити" снова выиграет Кубок Англии и при этом продвинется до финала Лиги Чемпионов, то у "горожан" может не найтись физической возможности принять участие в выставочном матче на "Уэмбли".
В таком случае, утверждает The Times, соперником "Ливерпуля" как чемпиона Премьер-Лиги по матчу за Суперкубок Англии может стать победитель Чемпионшипа, где по потерянным очкам в данный момент лидирует "Лидс".
Отметим, что дата матча за Суперкубок Англии пока не определена, однако FA склоняется к 23 августа — в этом же самый день в Лиссабоне состоится финал Лиги Чемпионов.
09.07.2020 15:00
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Последние комментарии:
а почему бы просто не перенести?
Или тогда уж второму финалисту место отдать?
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если 23 числа то смотреть никто не будет
а суперкубок англии этот колбасе нужен разве что для количества. так себе трофей. что-то среднее между кубком лиги и кубком англии
все что надо колбаса в этого и прошлом году уже выиграла
гельштат закрыт
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лузерку тащат, спецом легкого соперника придумали
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Чего только FA не придумала, чтобы ливер наконец-таки взял национальный кубок.
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