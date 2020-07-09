"Боруссия" готовится к уходу Санчо
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк заявил, что его клуб готовится к возможной продаже вингера Джейдона Санчо этим летом.
Санчо по-прежнему считается целью номер один для "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, но разразившийся экономический кризис ставит эту дорогостоящую сделку под угрозу.
"Боруссия" хочет за Санчо 100 миллионов фунтов, и хотя "Юнайтед" едва ли отважится заплатить такую цену, в Дортмунде хотят быть готовыми ко всему.
"Если Джейдон уйдет, мы что-нибудь предпримем в плане укрепления атакующей линии. Есть один-два игрока, на которых мы нацелены", — сообщил Цорк Kicker.
Добавим, что в этом сезоне 20-летний англичанин забил 20 голов и отдал 20 результативных передач за "Боруссию" с учетом всех соревнований.
09.07.2020 14:00
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