Дайер встретился с фанатом, из-за которого схлопотал дисквалификацию

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что Эрик Дайер встретился с фанатом, из-за которого полузащитник схлопотал четырехматчевую дисквалификацию.

Накануне FA сурово наказала Дайера дисквалификацией и 40 тысячами штрафа за конфронтацию с фанатом после проигранного "шпорами" матча Кубка Англии в начале марта.



По словам Моуриньо, этот фанат, оскорбивший младшего брата Эрика, уже раскаялся и извинился перед семейством Дайеров.



"Фанат воспользовался возможностью, чтобы встретиться с игроком, извиниться перед игроком и понять, что, хотя нам очень хорошо платят, мы не роботы".



"Нам очень хорошо платят, но у нас есть семьи и друзья, которые поддерживают нас на стадионах. Поэтому, думаю, это была хорошая возможность для фаната измениться и стать другим".



"Это было его собственное решение, потому что этот человек в первую очередь является фанатом "Тоттенхэма", и он сожалел о случившемся. Как мне сказали, он проявил достоинство, пожелав извиниться. Это было приятно, и в нормальных обстоятельствах этого поступка со стороны фаната, на которого никто не оказывал никакого давления, было бы достаточно, чтобы вынести справедливое решение", — цитирует Моуриньо The Independent.