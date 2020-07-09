Дайер встретился с фанатом, из-за которого схлопотал дисквалификацию

Эрик Дайер Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что Эрик Дайер встретился с фанатом, из-за которого полузащитник схлопотал четырехматчевую дисквалификацию.

Накануне FA сурово наказала Дайера дисквалификацией и 40 тысячами штрафа за конфронтацию с фанатом после проигранного "шпорами" матча Кубка Англии в начале марта.

По словам Моуриньо, этот фанат, оскорбивший младшего брата Эрика, уже раскаялся и извинился перед семейством Дайеров.

"Фанат воспользовался возможностью, чтобы встретиться с игроком, извиниться перед игроком и понять, что, хотя нам очень хорошо платят, мы не роботы".

"Нам очень хорошо платят, но у нас есть семьи и друзья, которые поддерживают нас на стадионах. Поэтому, думаю, это была хорошая возможность для фаната измениться и стать другим".

"Это было его собственное решение, потому что этот человек в первую очередь является фанатом "Тоттенхэма", и он сожалел о случившемся. Как мне сказали, он проявил достоинство, пожелав извиниться. Это было приятно, и в нормальных обстоятельствах этого поступка со стороны фаната, на которого никто не оказывал никакого давления, было бы достаточно, чтобы вынести справедливое решение", — цитирует Моуриньо The Independent.


Метки Дайер, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.07.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 09.07.2020 13:30 # suddenly
    Короче фанат задную дал.

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  2. xah 09.07.2020 13:25 # xah
    Поддерживаю Дайера, ибо нехер братишек трогать

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