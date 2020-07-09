34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 9 июля, тремя поединками завершится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ТОТТЕНХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция



"Борнмут" медленно, но верно идет ко дну, потерпев пять поражений подряд к настоящему моменту и проиграв 17 из 22 последних матчей в Премьер-Лиге. Даже если "Тоттенхэм" выиграет все пять оставшихся поединков, то с финиширует с наименьшим количеством очков с сезона 2010/11. В девяти последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "вишенкам" лишь однажды удалось одолеть "шпор", но это случилось ранее в нынешнем сезоне.



"Борнмут" ожидает новостей от докторов по защитникам Стиву Куку, Саймону Фрэнсису, Крису Мефему и Джеку Симпсону. Каллум Уилсон возвращается после двух матчей дисквалификации.



Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча. Деле Алли предстоит фитнес-тест. Хуан Фойт и Яфет Танганга травмированы.



ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 20:00



Эти команды находятся в одном очке друг от друга и больше думают уже о следующем сезоне, чтобы продолжить то позитивное движение, которое наметилось у тех и других в последние месяцы. "Эвертон" не проигрывает дома уже девять матчей Премьер-Лиги кряду. "Саутгемптон" одержал три победы из четырех возможных после возобновления сезона. В 20 последних выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги "святые" выиграли лишь раз, потерпев 14 поражений.



"Эвертону" предстоит решить вопрос о готовности к матчу Мейсона Холгейта. Фабиан Дельф и Тео Уолкотт должны быть в порядке. У Алекса Ивоби травма задней поверхности бедра.



Вингер "Саутгемптона" Мусса Дженепо угодил в лазарет, где уже находятся Янник Вестергор, Софиан Буфаль и Ян Валери.



АСТОН ВИЛЛА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:15 Онлайн-трансляция



Из 27 последних очков в Премьер-Лиге "Астон Вилла" набрала только два, логичным следствием чего является место в зоне вылета. А вот "Манчестер Юнайтед" не проигрывает уж девять матчей чемпионата кряду, и это самая продолжительная серия в дивизионе среди тех, что еще не прервались. В 42 последних встречах этих соперников в рамках Премьер-Лиги "красные" дьяволы" потерпели лишь одно поражение — дома в декабре 2009.



Лидеры "Астон Виллы" Тайрон Мингс и Джек Грилш залечили свои болячки, но Мэтт Таргетт по-прежнему вне игры.



Под вопросом участие в матче для защитника "Юнайтед" Виктора Линделефа, у которого возникли проблемы со спиной против "Борнмута".