Клопп: "Салах мотивирован выиграть "Золотую бутсу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его нападающий Мохамед Салах жаждет выиграть "Золотую бутсу" Премьер-Лиги третий сезон подряд.

Накануне вечером Салах отметился дублем в победном для "красных" матче против "Брайтона" (1:2). Мохамед стал всего лишь четвертым игроком в истории "Ливерпуля", достигшим рубежа в 100 голов за клуб в Премьер-Лиге, причем достиг его быстрее всех.



Если говорить об этом сезоне, то теперь на счету Мохамеда уже 19 голов — на три меньше, чем у Джейми Варди, и на один меньше, чем у Пьер-Эмерика Обамеянга. По словам Клоппа, египтянин серьезно настроен обогнать конкурентов в оставшихся четырех матчах.



"Он нападающий, и как это может не быть мотивацией для него? Ясно, что он мотивирован этим".



"Он выигрывал "Золотую бутсу" в прошлом году, разделив ее с Садио (Мане) и Обой (Обамеянгом). Это всегда важно, важно и для Садио".



"В конце концов ты сможешь забивать голы, только когда играешь хорошо. Он это делает, и это классно".



"Если ты чересчур сосредоточен на голах, ты недостаточно хорошо оказываешься в правильных ситуациях, но у него нет с этим проблем. Это приятно, но он мог забить и больше", — цитирует Клоппа Daily Mail.