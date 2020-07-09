Гвардиола обещает Сильве прощальный матч со зрителями

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал, что в будущем полузащитник Давид Сильва вернется в клуб для прощального матча.

В среду вечером болельщики могли наблюдать винтажного Давида Сильву. 34-летний испанец, как в свои лучшие времена, вдохновил "Сити" на победу 5:0 над "Ньюкаслом", отметившись двумя результативными передачами и забив гол со штрафного.



С прошлого лета известно, что в конце этого сезона Сильва покинет "Этихад". Гвардиола не скрывает своего восхищения соотечественником и обещает, что тот получит полноценную возможность попрощаться с фанатами "горожан".



"Думаю, в двух последних матчах он продемонстрировал свой лучший уровень за весь сезон. Он играет очень, очень хорошо".



"Ладно, сейчас фанатов здесь нет, но он непременно вернется для прощального матча, чтобы еще раз сыграть перед всеми нашими болельщиками, потому что он невероятная легенда. Они могут назвать улицу, поле его именем или поставить статую в его честь — это уже не мое дело".



"Давид — возможно, лучший по игре на ограниченном пространстве, по игре между линий. Я никогда не видел никого другого вроде него. Он вернулся после карантина в невероятной форме и невероятном ритме. Если он решит продолжать, он сможет играть везде — нет сомнений".



"Давид является примером для молодых игроков. Он не тот, кто много говорит, а тот, кто подает пример. Он настоящий боец", — сообщил Гвардиола BT Sport.