Сульшер надеется на новый контракт с Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что полузащитник Поль Погба подпишет новый контракт с клубом.

Вот уже более года не утихают слухи, сватающие Погба в "Реал" и его бывший клуб "Ювентус". Отчасти в этом виноват сам Поль и его агент Мино Райола, сделав немало провокационных заявлений.



Не так давно Погба считался самым дорогим и самым звездным игроком команды Сульшера, в связи с чем к Полю предъявляли соответствующие ожидания.



Из-за проблем со здоровьем Погба сыграл всего восемь матчей в этом сезоне до коронавирусной паузы — Поль слегка пропал с радаров, а команда научилась обходиться без своей звезды.



По возвращении в строй Погба обнаружил, что теперь роль первой скрипки в команде Сульшера исполняет январский новичок Бруну Фернандеш. Это помогло Полю раскрепоститься и заиграть на стабильно высоком уровне.



В том числе благодаря Погба "Юнайтед" демонстрирует отличный футбол после возобновления сезона, и теперь Сульшер надеется, что 27-летний француз окончательно отбросит мысли о смене клуба.



"Я не комментирую процесс переговоров между клубом и игроками, но мы, конечно, хотим сохранить своих лучших игроков".



"Мы хотим строить команду на будущее, и в этом отношении Скотт (Мактоминей) и Неманья (Матич) находятся в похожем положении, но в разных стадиях своих карьер — один в ее начале, а другой очень опытен".



"Нам также нужны игроки средней возрастной группы, поэтому я надеюсь, мы что-нибудь предпримем. Я знаю, что с момента своего возвращения Поль выглядит все лучше и лучше. Он наслаждается своей игрой, и давайте посмотрим, куда это нас приведет", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Добавим, что действующий контракт Погба истекает уже в следующем году, но подразумевает опцию продления на 12 месяцев. По информации Daily Mail, Поль открыт к новой сделке и испытывает воодушевление по поводу того, как преобразился "Юнайтед" за время его пребывания в лазарете.