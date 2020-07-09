Хендерсон получил травму колена

Победа 1:3 над "Брайтоном" была омрачена для "Ливерпуля" травмой своего капитана Джордана Хендерсона.

Именно Хендерсон забил на восьмой минуте второй гол своей команды, который в итоге стал победным для "Ливерпуля" в среду вечером.



Однако Джордан не сумел доиграть матч до конца, вынужденно покинув поле на 80-й минуте после столкновения с Ивом Биссума. Теперь 30-летнего полузащитника должны обследовать доктора.



"Я не знаю, что там случилось на самом деле, но похоже, это его колено. Время покажет. Нам нужно провести углубленное обследование, но мы уже знаем, что испугом не отделаемся, а этого уже достаточно".



"Правда ли, что он покидал стадион на костылях? Я не знаю. После окончания матча я отправился на пресс-конференцию, поэтому я не имею понятия, как он уходил из раздевалки", — сообщил Клопп Sky Sports.