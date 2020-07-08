Агент: "Де Брюйне не помышляет о трансфере"
Агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне заявил, что его агент не планирует менять клуб в ближайшее трансферное окно.
Учитывая возможное отстранение "Сити" от еврокубков на два сезона, пресса принялась спекулировать насчет возможного отъезда Де Брюйне с "Этихад".
Однако лучший ассистент Премьер-Лиги этого сезона великолепно себя чувствует в Манчестере и не ведет никаких переговоров.
"В данный момент он совершенно не планирует этого. У него все еще остается три года по контракту с командой, которая относится к числу лучших в мире. Кевин находится в клубе и городе, где чувствует себя хорошо и где его ценят. Для кого-то мои слова могут прозвучать неубедительно, но он не помышляет о трансфере".
"Говорим мы о Де Брюйне, Лионеле Месси или Криштиану Роналду, к хорошим игрокам в мировом футболе всегда существует интерес неофициального характера".
"Если бы все, о чем пишут в газетах, было правдой, я бы работал по 48 часов без перерыва и находился бы в разных местах на планете одновременно. Я могу с чистой совестью заявить и даже поклясться своими детьми, что 90 процентов написанного — чепуха", — сообщил Де Костер Sporza.
08.07.2020 23:00
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Лучший!!!
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Кевин должен быть идеалом для любого молодого спортсмена, много работает и не жадничает!
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