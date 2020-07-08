Агент: "Де Брюйне не помышляет о трансфере"

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне заявил, что его агент не планирует менять клуб в ближайшее трансферное окно.

Учитывая возможное отстранение "Сити" от еврокубков на два сезона, пресса принялась спекулировать насчет возможного отъезда Де Брюйне с "Этихад".



Однако лучший ассистент Премьер-Лиги этого сезона великолепно себя чувствует в Манчестере и не ведет никаких переговоров.



"В данный момент он совершенно не планирует этого. У него все еще остается три года по контракту с командой, которая относится к числу лучших в мире. Кевин находится в клубе и городе, где чувствует себя хорошо и где его ценят. Для кого-то мои слова могут прозвучать неубедительно, но он не помышляет о трансфере".



"Говорим мы о Де Брюйне, Лионеле Месси или Криштиану Роналду, к хорошим игрокам в мировом футболе всегда существует интерес неофициального характера".



"Если бы все, о чем пишут в газетах, было правдой, я бы работал по 48 часов без перерыва и находился бы в разных местах на планете одновременно. Я могу с чистой совестью заявить и даже поклясться своими детьми, что 90 процентов написанного — чепуха", — сообщил Де Костер Sporza.