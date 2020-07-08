"Сити" разгромил "Ньюкасл", не напрягаясь

Манчестер Сити "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0, проведя весь матч в тренировочном режиме.

После поражения 1:0 от "Саутгемптона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, доверившись Джону Стоунсу, Николасу Отаменди, Филу Фодену, Родри и Кевину Де Брюйне.

Наставник "сорок" Стив Брюс сделал на одну перестановку больше. Свой шанс получили Фабиан Шер, Данни Роуз, Деандре Йедлин, Валентино Лазаро, Мэтт Ритчи и Набиль Бенталеб.

Хозяева "Этихад" сразу принялись атаковать и уже на 10-й минуте открыли счет. Давид Сильва с левого края штрафной сделал передачу на линию вратарской, откуда Габриэль Жезус пробил в касание безо всякого сопротивления — 1:0.

"Ньюкасл" не подавал признаков жизни и на 21-й минуте пропустил еще раз. Де Брюйне почти от лицевой линии сделал пас назад в район 11-метровой отметки под удар Рияду Махрезу — 2:0.

В остатке первого тайма "Сити" уверенно контролировал игру, хотя атаковал уже не так остервенело. Гости все спали.

Второй тайм начался с того, что Де Брюйне вывел Фодена на удар внутри вратарскоой, но Фил бил по летящему мячу и в створ не попал.

Вскоре счет все-таки стал разгромным. На 58-й минуте Жезус пустился в дриблинг внутри штрафной, а Ритчи и Федерико Фернандес, пытаясь остановить бразильца, на пазу совершили курьезный автогол — 3:0.

На 65-й минуте отличился и Давид Сильва, блестяще исполнив штрафной удар и послав мяч над стенкой — 4:0.

Дальше игра протекала совсем неторопливо, но еще одним голом "горожане" все же порадовали телезрителей, выйдя втроем на одного защитника. Появившемуся на замену Рахиму Стерлингу оставалось закатить мяч в ворота — 5:0.

"Сити" провел тренировочный матч, не встретив никакого сопротивления со стороны "Ньюкасла", который плохо оборонялся и вообще никак не атаковал.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2020 21:55

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Последние комментарии:




  1. xin 08.07.2020 22:45 # xin
    1 Ливерпуль 34 92

    2-20 Помойка

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  2. oldman 08.07.2020 22:35 # oldman
    Че там по щельсбери? Купили защитников?

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  3. gormartin 08.07.2020 22:27 # gormartin
    БОГИ - 92
    Д
    Н 32 очка Карл 32
    О
    Клуб 3 члена - 60

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  4. chelsiukpro 08.07.2020 22:25 # chelsiukpro
    Чайки ебланы решили с играть в их футбол! Будет разгром...

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  5. mikkiynwa 08.07.2020 22:24 # mikkiynwa
    Салах пзд
    И гол и пас

    В каждом почти результативное действие

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  6. roberto-89 08.07.2020 22:23 # roberto-89
    уахахахаххахаха не ужели разгром ?

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  7. mikkiynwa 08.07.2020 22:23 # mikkiynwa
    Хендо 0:2

    Гегемоны

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  8. b84 08.07.2020 22:23 # b84
    изи бризи

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  9. mikkiynwa 08.07.2020 22:22 # mikkiynwa
    Кейта форму набрал, красава.

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  10. roberto-89 08.07.2020 22:21 # roberto-89
    сасать манки уаахаххахаха

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  11. m-ballack 08.07.2020 22:21 # m-ballack
    К середине таблицы ближе, чем к лфк, ну что за калали.

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  12. roberto-89 08.07.2020 22:19 # roberto-89
    Великий Ливерпуль вперед за рекордом YNWA!!!

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  13. contrario 08.07.2020 22:09 # contrario
    играют через матч, весь сезон.

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  14. griezmann 08.07.2020 22:08 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  15. scholes22 08.07.2020 22:07 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  16. staryi-eblan 08.07.2020 22:05 # staryi-eblan
    Сити вообще все равно, кого нещадно насиловать: Брайтон, Ньюкасл, Вест Хэм, Ливерпуль, Уотфорд, Астон Виллу или Бернли.

    Пеп гений. Создал йоbаную машину для убийств. Горжусь, что живу в одно время с Профессором атаки. Его Сити - это произведение искусства. Вообще легко голы заколачивают

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  17. bezviz 08.07.2020 22:04 # bezviz
    ГОЛУБИ!!!

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  18. thegodfather 08.07.2020 22:00 # thegodfather
    Зачем так пыхтеть, если все равно получат бан на лч.

    Волки проипали. Шефилд неплох щас, как бы еще пенсы в суботу не огребли.

    Ну а так ливер, челси, лестер и мю в лч, уже почти наверняка.

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  19. roberto-89 08.07.2020 22:00 # roberto-89
    бедные волки )))))))))))

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  20. anabanana94 08.07.2020 22:00 # anabanana94
    ПРИНЦЕССЫ

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