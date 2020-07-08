"Сити" разгромил "Ньюкасл", не напрягаясь
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0, проведя весь матч в тренировочном режиме.
После поражения 1:0 от "Саутгемптона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, доверившись Джону Стоунсу, Николасу Отаменди, Филу Фодену, Родри и Кевину Де Брюйне.
Наставник "сорок" Стив Брюс сделал на одну перестановку больше. Свой шанс получили Фабиан Шер, Данни Роуз, Деандре Йедлин, Валентино Лазаро, Мэтт Ритчи и Набиль Бенталеб.
Хозяева "Этихад" сразу принялись атаковать и уже на 10-й минуте открыли счет. Давид Сильва с левого края штрафной сделал передачу на линию вратарской, откуда Габриэль Жезус пробил в касание безо всякого сопротивления — 1:0.
"Ньюкасл" не подавал признаков жизни и на 21-й минуте пропустил еще раз. Де Брюйне почти от лицевой линии сделал пас назад в район 11-метровой отметки под удар Рияду Махрезу — 2:0.
В остатке первого тайма "Сити" уверенно контролировал игру, хотя атаковал уже не так остервенело. Гости все спали.
Второй тайм начался с того, что Де Брюйне вывел Фодена на удар внутри вратарскоой, но Фил бил по летящему мячу и в створ не попал.
Вскоре счет все-таки стал разгромным. На 58-й минуте Жезус пустился в дриблинг внутри штрафной, а Ритчи и Федерико Фернандес, пытаясь остановить бразильца, на пазу совершили курьезный автогол — 3:0.
На 65-й минуте отличился и Давид Сильва, блестяще исполнив штрафной удар и послав мяч над стенкой — 4:0.
Дальше игра протекала совсем неторопливо, но еще одним голом "горожане" все же порадовали телезрителей, выйдя втроем на одного защитника. Появившемуся на замену Рахиму Стерлингу оставалось закатить мяч в ворота — 5:0.
"Сити" провел тренировочный матч, не встретив никакого сопротивления со стороны "Ньюкасла", который плохо оборонялся и вообще никак не атаковал.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче
08.07.2020 21:55
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1 Ливерпуль 34 92
2-20 Помойка
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Че там по щельсбери? Купили защитников?
(ответить)
БОГИ - 92
Д
Н 32 очка Карл 32
О
Клуб 3 члена - 60
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Чайки ебланы решили с играть в их футбол! Будет разгром...
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Салах пзд
И гол и пас
В каждом почти результативное действие
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уахахахаххахаха не ужели разгром ?
(ответить)
Хендо 0:2
Гегемоны
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изи бризи
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Кейта форму набрал, красава.
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сасать манки уаахаххахаха
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К середине таблицы ближе, чем к лфк, ну что за калали.
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Великий Ливерпуль вперед за рекордом YNWA!!!
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играют через матч, весь сезон.
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Сити вообще все равно, кого нещадно насиловать: Брайтон, Ньюкасл, Вест Хэм, Ливерпуль, Уотфорд, Астон Виллу или Бернли.
Пеп гений. Создал йоbаную машину для убийств. Горжусь, что живу в одно время с Профессором атаки. Его Сити - это произведение искусства. Вообще легко голы заколачивают
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ГОЛУБИ!!!
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Зачем так пыхтеть, если все равно получат бан на лч.
Волки проипали. Шефилд неплох щас, как бы еще пенсы в суботу не огребли.
Ну а так ливер, челси, лестер и мю в лч, уже почти наверняка.
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бедные волки )))))))))))
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ПРИНЦЕССЫ
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