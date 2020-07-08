"Сити" разгромил "Ньюкасл", не напрягаясь

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0, проведя весь матч в тренировочном режиме.

После поражения 1:0 от "Саутгемптона" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, доверившись Джону Стоунсу, Николасу Отаменди, Филу Фодену, Родри и Кевину Де Брюйне.



Наставник "сорок" Стив Брюс сделал на одну перестановку больше. Свой шанс получили Фабиан Шер, Данни Роуз, Деандре Йедлин, Валентино Лазаро, Мэтт Ритчи и Набиль Бенталеб.



Хозяева "Этихад" сразу принялись атаковать и уже на 10-й минуте открыли счет. Давид Сильва с левого края штрафной сделал передачу на линию вратарской, откуда Габриэль Жезус пробил в касание безо всякого сопротивления — 1:0.



"Ньюкасл" не подавал признаков жизни и на 21-й минуте пропустил еще раз. Де Брюйне почти от лицевой линии сделал пас назад в район 11-метровой отметки под удар Рияду Махрезу — 2:0.



В остатке первого тайма "Сити" уверенно контролировал игру, хотя атаковал уже не так остервенело. Гости все спали.



Второй тайм начался с того, что Де Брюйне вывел Фодена на удар внутри вратарскоой, но Фил бил по летящему мячу и в створ не попал.



Вскоре счет все-таки стал разгромным. На 58-й минуте Жезус пустился в дриблинг внутри штрафной, а Ритчи и Федерико Фернандес, пытаясь остановить бразильца, на пазу совершили курьезный автогол — 3:0.



На 65-й минуте отличился и Давид Сильва, блестяще исполнив штрафной удар и послав мяч над стенкой — 4:0.



Дальше игра протекала совсем неторопливо, но еще одним голом "горожане" все же порадовали телезрителей, выйдя втроем на одного защитника. Появившемуся на замену Рахиму Стерлингу оставалось закатить мяч в ворота — 5:0.



"Сити" провел тренировочный матч, не встретив никакого сопротивления со стороны "Ньюкасла", который плохо оборонялся и вообще никак не атаковал.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче