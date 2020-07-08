Киоун призвал "Арсенал" выгнать Озила, выплатив остаток по контракту

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун призвал "канониров" выплатить Месуту Озилу остаточную стоимость по контракту и выставить полузащитника за дверь уже этим летом.

После прихода Микеля Артеты на должность главного тренера в декабре Озил был восстановлен в стартовом составе "Арсенала". Однако эта идиллия продолжалась недолго.



После коронавирусной паузы Месут не сыграл не минуты, а Артета, как и его предшественник Унаи Эмери, объясняет отсутствие 31-летнего немца тактическими соображениями.



По контракту Озила с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю остается еще один год, однако Киоун не видит смысла для клуба держать такого игрока, негативно влияющего на атмосферу в раздевалке.



"Нет, я не думаю, что у него есть будущее в "Арсенале". Я правда считаю, что этим летом им стоит выплатить остаточную стоимость по его контракту и попрощаться. Это необходимо, чтобы защитить следующее поколение".



"Думаю, это очень досадно, потому что он обладает прекрасным талантом, но если ты не готов упорно работать на команду без мяча, значит ты не будешь играть за это новый "Арсенал", и для Артеты здесь нет компромиссов".



"Твое отношение к работе — это самое важное, а все остальное идет бонусом. Очевидно, он выкладывается недостаточно", — цитирует Киоуна Goal.