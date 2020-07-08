Шмейхель уверен, что Де Хеа будет защищать ворота МЮ еще 10 лет

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что голкипер Давид Де Хеа не уступит свой свитер с первым номером еще 10 лет.

Вот уже второй сезон подряд игра Де Хеа изобилует грубыми ошибками. В этой кампании Давид отметился результативными ляпами против "Уотфорда", "Эвертона", "Тоттенхэма" и "Борнмута".



В связи с этим стали раздаваться призывы к главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру сделать первым номером Дина Хендерсона, блестяще выступающего за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.



Однако Шмейхель убежден, что Хендерсон своего шанса на "Олд Траффорд" не дождется.



"Давид — наш первый номер. Он все еще молодой парень, кстати".



"Он может продолжать играть еще 10 лет. Давайте поддержим его. Мы должны ценить, что имеем, потому что он действительно хорош".



"Он выступает потрясающим образом за нас, и это не подлежит сомнению. Он застал самый сложный период в современной истории "Манчестер Юнайтед".



"Это период взлетов и падений, но по факту он был нашим лучшим игроком. Он становился Игроком Года в четырех из пяти предыдущих сезонов. Это лучше всего говорит о его игре за этот клуб", — цитирует Шмейхеля Daily Mirror.



Добавим, на своей пресс-конференции в среду Сульшер согласился со своим бывшим одноклубником и даже назвал Де Хеа "лучшим голкипером в мире за последние 10 лет".