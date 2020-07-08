Сульшер не собирается покупать Аке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что он собирается купить Натана Аке из "Борнмута" или какого-либо другого центрального защитника.

В минувшую субботу "Юнайтед" разгромил "Борнмут" со счетом 5:2, а после финального свистка Сульшер подошел к Аке и, как утверждают таблоиды, сказал: "Нам нужен левоногий центральный защитник, поэтому не расслабляйся".



Кроме того, пресса уже давно спекулирует, что "красные дьяволы" могут купить игрока топ-уровня в партнеры к Харри Магуайру, однако у Сульшера таких планов нет.



"У меня есть семеро центральных защитников. Я не знаю, откуда это взялось. Мы в порядке", — цитирует Сульшера ESPN.