"Арсенал" подает апелляцию на удаление Нкетиа

Эдди Нкетиа "Арсенал" решил подать апелляцию на удаление своего нападающего Эдди Нкетиа в матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Напомним, едва появившийся на замену Нкетиа получил прямую красную карточку на 75-й минуте вчерашнего матча за грубый фол на защитнике "лис" Джеймсе Джастине в центре поля.

Рефери Крис Кавана изначально предъявил Эдди только "горчичник", но затем посовещался с VAR, лично посмотрел видеоповторы по монитору и изменил цвет карточки.

Оставшись вдесятером, "Арсенал" пропустил ответный гол и был вынужден довольствоваться ничейным результатом (1:1), а после матча главный тренер "канониров" Микель Артета выразил свое несогласие с решением Каваны.

Как сообщает Daily Mail, на "Эмирейтс" попытаются оспорить удаление Нкетиа, в противном случае 21-летний англичанин будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а также на полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити".


Метки Арсенал, Кавана, Лестер, Нкетиа, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2020 18:00

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  1. chelsea88 08.07.2020 18:40 # chelsea88
    Ссаный вулвич подключит все свои ЛГБТ связи чтоб оправдать нигретёнка.

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  2. superperez101 08.07.2020 18:22 # superperez101
    какая апеляция, понабрали папуасов, а те берегов не видят. чистая красная

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  3. wilegend 08.07.2020 18:13 # wilegend
    на удаление нкетиа из арсенала

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