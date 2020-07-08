"Арсенал" подает апелляцию на удаление Нкетиа

"Арсенал" решил подать апелляцию на удаление своего нападающего Эдди Нкетиа в матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Напомним, едва появившийся на замену Нкетиа получил прямую красную карточку на 75-й минуте вчерашнего матча за грубый фол на защитнике "лис" Джеймсе Джастине в центре поля.



Рефери Крис Кавана изначально предъявил Эдди только "горчичник", но затем посовещался с VAR, лично посмотрел видеоповторы по монитору и изменил цвет карточки.



Оставшись вдесятером, "Арсенал" пропустил ответный гол и был вынужден довольствоваться ничейным результатом (1:1), а после матча главный тренер "канониров" Микель Артета выразил свое несогласие с решением Каваны.



Как сообщает Daily Mail, на "Эмирейтс" попытаются оспорить удаление Нкетиа, в противном случае 21-летний англичанин будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а также на полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити".