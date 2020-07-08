Хаверц сообщил "Байеру", что хочет перейти в "Челси"

Кай Хаверц Вингер Кай Хаверц сообщил "Байеру", что хочет покинуть Леверкузен этим летом и перейти в "Челси".

В минувший уикенд Хаверц завершил этот сезон, отметившись голом в проигранном "Байером" финале Кубка Германии против "Баварии", и теперь готов заняться своим будущим.

По информации ESPN, Кай не хочет оставаться в Леверкузене еще на один сезон, и "Байера" нет иного выбора, коме как начать переговоры с заинтересованными клубами.

Хаверца сватают в различные топ-клубы Европы, включая "Баварию" и "Реал", однако Кай избрал "Челси" как наиболее предпочтительный вариант, утверждает ESPN. В случае попадания в Лигу Чемпионов, "синие" развеют последние сомнения игрока.

В данный момент "Байер" хочет за Хаверца 90 миллионов фунтов, однако настрой 21-летнего немца позволяет "Челси" надеяться, что цену удастся сбить до 70 млн. фунтов.

Добавим, что Хаверц — не единственная цель "Челси" на ближайшее окно. Уже оформив Хакима Зийеша и Тимо Вернера, "синие" также хотят защитника "Лестера" Бена Чилуэлла и опорника "Вест Хэма" Деклана Райса.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2020 17:00

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  1. alexomck 08.07.2020 17:40 # alexomck
    рано он от амбиций отказался.

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  2. hachidlo 08.07.2020 17:16 # hachidlo
    Боже, Харвец, Вернер... если ещё и Чилвел/Тальяфико (Кроссвел тоже не плохой вариант) перейдёт... это лучшее трансферное окно за хз сколько лет (вытирает скупую слезу со щеки).

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  3. manutd-20champ 08.07.2020 17:15 # manutd-20champ
    удачи Каю и Герде

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  4. cristean2 08.07.2020 17:11 # cristean2
    Найс, значит можно надеется на хорошую скидку, раз игрок так рвется

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  5. m-ballack 08.07.2020 17:06 # m-ballack
    >В минувший уикенд Хаверц завершил этот сезон, отметившись голом в проигранном "Байером" финале Кубка Германии против "Байера"

    Топ игрок, десятку за сезон Кепе положит.

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  6. superglor 08.07.2020 17:02 # superglor
    Камингаут засчитан.

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