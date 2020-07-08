Хаверц сообщил "Байеру", что хочет перейти в "Челси"

Вингер Кай Хаверц сообщил "Байеру", что хочет покинуть Леверкузен этим летом и перейти в "Челси".

В минувший уикенд Хаверц завершил этот сезон, отметившись голом в проигранном "Байером" финале Кубка Германии против "Баварии", и теперь готов заняться своим будущим.



По информации ESPN, Кай не хочет оставаться в Леверкузене еще на один сезон, и "Байера" нет иного выбора, коме как начать переговоры с заинтересованными клубами.



Хаверца сватают в различные топ-клубы Европы, включая "Баварию" и "Реал", однако Кай избрал "Челси" как наиболее предпочтительный вариант, утверждает ESPN. В случае попадания в Лигу Чемпионов, "синие" развеют последние сомнения игрока.



В данный момент "Байер" хочет за Хаверца 90 миллионов фунтов, однако настрой 21-летнего немца позволяет "Челси" надеяться, что цену удастся сбить до 70 млн. фунтов.



Добавим, что Хаверц — не единственная цель "Челси" на ближайшее окно. Уже оформив Хакима Зийеша и Тимо Вернера, "синие" также хотят защитника "Лестера" Бена Чилуэлла и опорника "Вест Хэма" Деклана Райса.