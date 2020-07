Светская хроника за среду

"Реал" сделает предложение по Полю Погба. "Арсенал" видит в Муссе Дембеле замену для Александра Лакасетта. Матч за Суперкубок Англии может пройти 30 августа. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" сделает предложение о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба этим летом. (Daily Mirror)



Дортмундская "Боруссия" определила 10 августа как дедлайн, до которого "Юнайтед" должен согласовать трансфер вингера Джейдона Санчо. (Bild)



"Юнайтед" завершил свой интерес к нападающему "Лиона" Муссе Дембеле. (Daily Star)



Тахит Чонг ожидает, что "Юнайтед" отправит его в аренду на следующий сезон. (Manchester Evening News)



"Интер" предложил 23 миллиона фунтов за защитника "Челси" Эмерсона Палмери. (Tuttomercatoweb)



"Ювентус", "Интер" и "Атлетико" готовы выдвинуть предложения по нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту. (L'Equipe)



"Арсенал" готов сделать предложение о покупке нападающего "Лиона" Муссы Дембеле, который также интересен ПСЖ, "Атлетико" и "Юнайтед". (Foot Mercato)



"Арсенал" является одним из фаворитов в борьбе за центрального защитника "Атлетика" Унаи Нуньеса, оцениваемого в 27 млн. фунтов. (AS)



"Барселона" сделала запрос насчет игроков "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле и Райана Сессеньона. (Evening Standard)



"Тоттенхэм" может отправить 20-летнего Сессеньона в аренду на следующий сезон. (The Telegraph)



"Норвич" оценивает своего защитника Бена Годфри в 50 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Шеффилд Юнайтед" готов заплатить 10 млн. фунтов за вингера "Норвича" Тодда Кантуэлла. (Daily Star)



Экс-нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж готов продолжить карьеру в МЛС. (Daily Mail)



Другое



Летнее трансферное окно в Премьер-Лиге откроется 27 июля и закроется 5 октября. (The Athletic)



Тони Пьюлис может возглавить "Бристоль Сити". (TEAMtalk)



Правило о пяти заменах вместо трех может сохраниться на следующий сезон Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



FA хочет провести матч за Суперкубок Англии 30 августа. (Daily Mail)



В "Манчестер Сити" уверены, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" пройдет на "Этихад". (Daily Star)



Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс призвал каждый клуб Премьер-Лиги выделить по 2 млн. фунтов на поддержку представителей низших дивизионов. (The Guardian)