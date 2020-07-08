Сульшер призывает МЮ внимательнее следить за Грилишем
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду внимательнее следить за плеймейкером "Астон Виллы" Джеком Грилишем в предстоящем матче.
В четверг вечером "красные дьяволы" нанесут визит "Астон Вилле", с которой они сыграли вничью 2:2 в декабре. В том зимнем матче Грилиш забил блестящий гол, поэтому Сульшер надеется, что на сей раз его команда лучше сдержит Джека.
"Думаю, они создали нам кое-какие проблемы в последнем матче, Грилиш слева и Эль-Гази справа".
"Грилиш забил великолепный гол. О нем много всего было сказано, и нам нужно быть на чеку, независимо от того, где он действует, слева, в центре или справа".
"Он привлекает к себе внимание, но у "Виллы" есть и другие игроки, много игроков. После возобновления сезона они показали, что могут взять в себя руки. Все их матчи — напряженные".
"Они поработали над своим построением, а их контратака — одна из самых мощных в лиге, они могут быстро ускориться. Также они хороши при стандартах".
"У них есть крупные игроки, которые могут бороться, а также техничные игроки", — цитирует Сульшера Daily Mail.
08.07.2020 15:00
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Грилишу в этом году самое время, через 2 месяца стукнет 25, и Вилла продаст удачно и игроку будет время себя показать, Варди вообще играть начал в 27, как собственно и Дрогба. Может и сможет сделать шаг вперед. Но только сейчас, дальше сидеть там ждать смыла нет.
Того же плана был Бэнс из Эвертона и чего добился, загубил карьеру так и ничего не добился. А мог бы запросто выиграть с десяток медалей различных.
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Грилиш по классу уступит в Мю разве что Фернандешу)
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Одного Лингарда мало, решили второго завести.
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