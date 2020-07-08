Сульшер призывает МЮ внимательнее следить за Грилишем

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду внимательнее следить за плеймейкером "Астон Виллы" Джеком Грилишем в предстоящем матче.

В четверг вечером "красные дьяволы" нанесут визит "Астон Вилле", с которой они сыграли вничью 2:2 в декабре. В том зимнем матче Грилиш забил блестящий гол, поэтому Сульшер надеется, что на сей раз его команда лучше сдержит Джека.



"Думаю, они создали нам кое-какие проблемы в последнем матче, Грилиш слева и Эль-Гази справа".



"Грилиш забил великолепный гол. О нем много всего было сказано, и нам нужно быть на чеку, независимо от того, где он действует, слева, в центре или справа".



"Он привлекает к себе внимание, но у "Виллы" есть и другие игроки, много игроков. После возобновления сезона они показали, что могут взять в себя руки. Все их матчи — напряженные".



"Они поработали над своим построением, а их контратака — одна из самых мощных в лиге, они могут быстро ускориться. Также они хороши при стандартах".



"У них есть крупные игроки, которые могут бороться, а также техничные игроки", — цитирует Сульшера Daily Mail.