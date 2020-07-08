Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер был дисквалифицирован на четыре матча за конфронтацию с фанатом после поражения от "Норвича" в Кубке Англии 4 марта.

Уступив "канарейкам" в серии пенальти и вылетев из турнира, после финального свистка Дайера забрался на трибуну "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", чтобы вступиться за своего младшего брата Патрика, которого оскорбил фанат.



Неназванного фаната от возмездия спасли стюарды и другие зрители, оттащив разъяренного Дайера в сторону. Физического контакта между агрессором и жертвой не было, и именно поэтому полиция быстро закрыла свое расследование.



Однако FA возмутилась поступком Эрика и обвинила игрока сборной Англии в неподобающем поведении. Обвинения были выдвинуты еще в апреле, но рассмотрение дела затянулось из-за пандемии коронавируса.



Сегодня в этой истории была поставлена точка. Дайер признал, что повел себя неподобающе, но заявил, что не угрожал фанату — Ассоциации удалось доказать независимой комиссии обратное.



Таким образом, Дайер был дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 40 тысяч фунтов. До конца сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэму" остается сыграть пять поединков, поэтому Эрик вернется только к последнему туру.