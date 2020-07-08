Невилл уверен, что "Челси" собирается продать Жоржиньо
Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Челси" собирается продать полузащитника Жоржиньо этим летом.
После коронавирусной паузы Жоржиньо напрочь лишился игровой практики, и даже травма Нголо Канте не помогла ему вернуться в стартовый состав "Челси".
Накануне против "Кристал Пэлас" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард выпустил Жоржиньо только на самую концовку защищать победный счет, и для Невилла очевидно, что у 28-летнего игрока нет будущего в лондонском клубе.
"Следует думать, что его готовят к отъезду со "Стэмфорд Бридж".
"Думаю, с самого начала, как пришел Фрэнк Лэмпард, стало четко понятно, что он хочет строить молодую и голодную команду".
"Посмотрите, каким образом они отпустили Давида Луиса. По тому, как сейчас обращаются с Жоржиньо, вполне понятны намерения Лэмпарда".
"Если посмотреть на Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа в последние годы, то они никогда не подстраивали свои планы под какого-либо игрока. У Фрэнка Лэмпарда есть свой четкий план", — сообщил Невилл в эфире.
08.07.2020 13:00
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Последние комментарии:
Убогий сутулый физрук угробит команду
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Не ровня Канте и Ковачичу, но лучше нынешнего Гилмора.
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Жоржиньо один из самых бездарных игроков в Челси за последнее время. Защищаться не умеет, пасовать не умеет, про атаку вообще молчу.
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кстати неплохо вышел на замену
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надеюсь 60 лямов с него поимеем, еще добавить 30 с продажи условного батшуаи или бакайоки и будет элитный топ игрочила Хаверц
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Жаль, норм играл в этом сезоне.
Какой-то странный план набрать зеленых на все позиции.
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