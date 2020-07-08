Невилл уверен, что "Челси" собирается продать Жоржиньо

Фрэнк Лэмпард и Жоржиньо Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Челси" собирается продать полузащитника Жоржиньо этим летом.

После коронавирусной паузы Жоржиньо напрочь лишился игровой практики, и даже травма Нголо Канте не помогла ему вернуться в стартовый состав "Челси".

Накануне против "Кристал Пэлас" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард выпустил Жоржиньо только на самую концовку защищать победный счет, и для Невилла очевидно, что у 28-летнего игрока нет будущего в лондонском клубе.

"Следует думать, что его готовят к отъезду со "Стэмфорд Бридж".

"Думаю, с самого начала, как пришел Фрэнк Лэмпард, стало четко понятно, что он хочет строить молодую и голодную команду".

"Посмотрите, каким образом они отпустили Давида Луиса. По тому, как сейчас обращаются с Жоржиньо, вполне понятны намерения Лэмпарда".

"Если посмотреть на Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа в последние годы, то они никогда не подстраивали свои планы под какого-либо игрока. У Фрэнка Лэмпарда есть свой четкий план", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Жоржиньо, Лэмпард, Невилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2020 13:00

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  1. ask 08.07.2020 14:10 # ask
    Убогий сутулый физрук угробит команду

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  2. sellman 08.07.2020 13:45 # sellman
    Не ровня Канте и Ковачичу, но лучше нынешнего Гилмора.

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  3. drogba11cool 08.07.2020 13:25 # drogba11cool
    Жоржиньо один из самых бездарных игроков в Челси за последнее время. Защищаться не умеет, пасовать не умеет, про атаку вообще молчу.

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  4. osivori 08.07.2020 13:24 # osivori
    кстати неплохо вышел на замену

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  5. bezviz 08.07.2020 13:22 # bezviz
    надеюсь 60 лямов с него поимеем, еще добавить 30 с продажи условного батшуаи или бакайоки и будет элитный топ игрочила Хаверц

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  6. slavik92 08.07.2020 13:13 # slavik92
    Жаль, норм играл в этом сезоне.
    Какой-то странный план набрать зеленых на все позиции.

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