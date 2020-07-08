Невилл уверен, что "Челси" собирается продать Жоржиньо

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Челси" собирается продать полузащитника Жоржиньо этим летом.

После коронавирусной паузы Жоржиньо напрочь лишился игровой практики, и даже травма Нголо Канте не помогла ему вернуться в стартовый состав "Челси".



Накануне против "Кристал Пэлас" главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард выпустил Жоржиньо только на самую концовку защищать победный счет, и для Невилла очевидно, что у 28-летнего игрока нет будущего в лондонском клубе.



"Следует думать, что его готовят к отъезду со "Стэмфорд Бридж".



"Думаю, с самого начала, как пришел Фрэнк Лэмпард, стало четко понятно, что он хочет строить молодую и голодную команду".



"Посмотрите, каким образом они отпустили Давида Луиса. По тому, как сейчас обращаются с Жоржиньо, вполне понятны намерения Лэмпарда".



"Если посмотреть на Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа в последние годы, то они никогда не подстраивали свои планы под какого-либо игрока. У Фрэнка Лэмпарда есть свой четкий план", — сообщил Невилл в эфире.