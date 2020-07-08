"Челси" — главный претендент на Хаверца

"Челси" является явным фаворитом в борьбе за вингера "Байера" и сборной Германии Кая Хаверца.

21-летний Хаверц великолепно отыграл этот сезон, отличившись 17 раз за "Байер". Свой 17-й гол Кай забил в проигранном леверкузенцами финале Кубка Германии против "Баварии" в минувшую субботу, и этот матч может остаться его последним за клуб.



Европейские гранды давно облизываются на Хаверца, однако установленная "Байером" цена в 90 миллионов фунтов отпугнула большинство заинтересованных клубов.



Как утверждает Goal, теперь "Челси" сможет заполучить Хаверца практически без конкуренции, но Кай хочет быть уверен, что его следующий клуб участвует в Лиге Чемпионов.



Команда Фрэнка Лэмпарда пока не подтвердила свое попадание в элитный европейский турнир на будущий сезон, поэтому "Челси" повременит со своим предложением до окончания сезона Премьер-Лиги.