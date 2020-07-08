34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 8 июля, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 20:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" в блестящем стиле разгромил "Ливерпуль", а затем неожиданно уступил "Саутгемптону", хотя моментов имел уйму. "Горожане" могут похвастать тем, что выиграли четыре последних домашних матча Премьер-Лиги с общим счетом 14:0. "Ньюкасл" уже обезопасил себя от вылета и не знает поражений на протяжении шести поединков в чемпионате — из числа команд высшего дивизиона только у "Манчестер Юнайтед" серия длиннее. "Сити" выиграл все 10 последних встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро уже не сыграет в остатке сезона Премьер-Лиги.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для ряда игроков, включая Джамаала Ласселлса, Аллана Сен-Максимена, Мигеля Альмирона и Энди Кэрролла.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:00



В случае победы "Вулверхэмптон" сможет реабилитироваться за домашнее поражение от "Арсенала" и догнать по очкам "Манчестер Юнайтед", снова погрузившись в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. "Шеффилд Юнайтед" реальных шансов на путевку в Лигу Чемпионов уже не имеет, но все еще может пробиться в Лигу Европы, что стало бы колоссальным достижением для прошлогоднего новичка дивизиона. "Волки" проиграли только одну из восьми последних встреч с "клинками" в чемпионате.



"Шеффилд Юнайтед" предстоит сделать выбор в центре обороны между Джеком О'Коннеллом и Джеком Робинсоном.



"Вулверхэмптон" снова может рассчитывать на отбывшего карантин после поездки в Португалию Даниэля Поденсе. Педру Нету под вопросом.



ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 20:00



"Бернли" столкнулся с эпидемией травм, которая, вероятно, не позволит "бордовым" попасть в еврокубки, но, к счастью, случилась уже после того, как задача по продлению прописки в Премьер-Лиге была решена. А вот "Вест Хэм" пока не обезопасил себя от вылета, хотя и выиграл два из трех последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Бернли" одержал три победы в четырех последних встречах с "молотобойцами" в рамках чемпионата, все три раза даже не пропуская.



Нападающий "Вест Хэма" Себастьян Алле вернулся к тренировкам после травмы бедра. Фелипе Андерсон и Роберт Снодграсс остаются в лазарете.



"Бернли" потерял Бена Мини и Джека Корка в придачу к Мэтту Лоутону и Эшли Барнсу.



БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15 Онлайн-трансляция



"Брайтон" в хорошей форме вернулся после карантина, одержав две победы в четырех матчах Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих. Однако "чайкам" рано расслабляться, потому что угроза вылета еще не миновала. "Ливерпуль" в остатке сезона пытается мотивировать себя возможностью установить рекорд по количеству набранных очков. На выезде "красные" не забивают уже семь часов и 42 минуты с учетом всех соревнований. В рамках высшего дивизиона "Ливерпуль" еще никогда не проигрывал в гостях у "Брайтона" — три победы и три ничьи.



"Брайтону" предстоит оценить состояние Стивена Альсате, но Хосе Искьердо точно не сыграет.



Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон в порядке, несмотря на ушиб в матче с "Астон Виллой". В старт могут вернуться Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирмино.