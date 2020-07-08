34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Садио Мане В среду, 8 июля, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 20:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Сити" в блестящем стиле разгромил "Ливерпуль", а затем неожиданно уступил "Саутгемптону", хотя моментов имел уйму. "Горожане" могут похвастать тем, что выиграли четыре последних домашних матча Премьер-Лиги с общим счетом 14:0. "Ньюкасл" уже обезопасил себя от вылета и не знает поражений на протяжении шести поединков в чемпионате — из числа команд высшего дивизиона только у "Манчестер Юнайтед" серия длиннее. "Сити" выиграл все 10 последних встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги.

Нападающий "Сити" Серхио Агуэро уже не сыграет в остатке сезона Премьер-Лиги.

"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для ряда игроков, включая Джамаала Ласселлса, Аллана Сен-Максимена, Мигеля Альмирона и Энди Кэрролла.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:00

В случае победы "Вулверхэмптон" сможет реабилитироваться за домашнее поражение от "Арсенала" и догнать по очкам "Манчестер Юнайтед", снова погрузившись в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. "Шеффилд Юнайтед" реальных шансов на путевку в Лигу Чемпионов уже не имеет, но все еще может пробиться в Лигу Европы, что стало бы колоссальным достижением для прошлогоднего новичка дивизиона. "Волки" проиграли только одну из восьми последних встреч с "клинками" в чемпионате.

"Шеффилд Юнайтед" предстоит сделать выбор в центре обороны между Джеком О'Коннеллом и Джеком Робинсоном.

"Вулверхэмптон" снова может рассчитывать на отбывшего карантин после поездки в Португалию Даниэля Поденсе. Педру Нету под вопросом.

ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 20:00

"Бернли" столкнулся с эпидемией травм, которая, вероятно, не позволит "бордовым" попасть в еврокубки, но, к счастью, случилась уже после того, как задача по продлению прописки в Премьер-Лиге была решена. А вот "Вест Хэм" пока не обезопасил себя от вылета, хотя и выиграл два из трех последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Бернли" одержал три победы в четырех последних встречах с "молотобойцами" в рамках чемпионата, все три раза даже не пропуская.

Нападающий "Вест Хэма" Себастьян Алле вернулся к тренировкам после травмы бедра. Фелипе Андерсон и Роберт Снодграсс остаются в лазарете.

"Бернли" потерял Бена Мини и Джека Корка в придачу к Мэтту Лоутону и Эшли Барнсу.

БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15 Онлайн-трансляция

"Брайтон" в хорошей форме вернулся после карантина, одержав две победы в четырех матчах Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих. Однако "чайкам" рано расслабляться, потому что угроза вылета еще не миновала. "Ливерпуль" в остатке сезона пытается мотивировать себя возможностью установить рекорд по количеству набранных очков. На выезде "красные" не забивают уже семь часов и 42 минуты с учетом всех соревнований. В рамках высшего дивизиона "Ливерпуль" еще никогда не проигрывал в гостях у "Брайтона" — три победы и три ничьи.

"Брайтону" предстоит оценить состояние Стивена Альсате, но Хосе Искьердо точно не сыграет.

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон в порядке, несмотря на ушиб в матче с "Астон Виллой". В старт могут вернуться Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирмино.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 08.07.2020 12:18 # thegodfather
    Клопп: «Лаллана уже легенда «Ливерпуля»




    какой клуб собственно, такие и легенды

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  2. gormartin 08.07.2020 12:09 # gormartin
    Клуб 3 члена это самое грязное место в жопе у негра!

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  3. iceteam 08.07.2020 12:09 # iceteam
    Футбольный клуб «Челси» до конца недели должен официально объявить о покупке вингера «Брентфорда» Саида Бенрахма.

    По сообщениям Echo, «Челси» продвинулся в переговорах с «пчелами» и теперь ждет решения самого футболиста, который недавно признался, что и мечтать не мог о предложение такого великого клуба.

    Кроме этого, вчера вечером в прямом-эфире «Инстаграм», друг Саида Бенрахма написал следующее: «Мои поздравления по поводу «Челси», брат»

    Ещё один топчик подъехал

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  4. mototroller 08.07.2020 11:57 # mototroller
    Пулишич. Вернер. Зиех.
    Да это супер герои апл. Как прям из Марвел

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  5. bezviz 08.07.2020 11:56 # bezviz
    Челси в кризисе 3 места
    Лузерка в кризисе 7-9 места

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  6. thegodfather 08.07.2020 11:54 # thegodfather
    Быстрее бы уже матч с нашими сучками в кубке англии. Пора показывать, кто тут хозяин, и показать что те поражения в этом сезоне были жалкой случайностю. Кстати, мы 2 раза вест хему тоже проепали... Сложно против автобусов в этом сезоне...

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  7. gormartin 08.07.2020 11:48 # gormartin
    БОГИ - 89
    Д
    Н 29 очков Карл 29 просто ебануться
    О
    Канализация - 60
    7 Арсенал -50
    29 очков Карл 29
    20 Норвич -21

    Клуб 3 члена не просто канализация по сравнению с Ливерпулем

    Клуб 3 члена это самое грязное место в жопе у негра!

    (ответить)

  8. oldman 08.07.2020 11:44 # oldman
    Кстати, а куда делась безпися? Хотел поссать, а писуара и нет. Не порядок... Михажло, исправь это... В общественное место всегда должно быть обарудованно отхожим местом...

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  9. roberto-89 08.07.2020 11:42 # roberto-89
    шеффилд - вулвс норм заруба намечается

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  10. oldman 08.07.2020 11:38 # oldman
    ЩЕЕЕЛЬСЕЕЕЙ!!!!!

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  11. vyrentz 08.07.2020 11:33 # vyrentz
    Шеффилд - Вулвз может быть интересно, че вы

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  12. drogba11cool 08.07.2020 11:29 # drogba11cool
    No Chelsea No Party

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  13. roberto-89 08.07.2020 11:29 # roberto-89
    Можно смело со старта выпускать Джонса и Ориги. YNWA!!!

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  14. mixmaster 08.07.2020 11:28 # mixmaster
    скукота

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  15. januzaj00 08.07.2020 11:19 # januzaj00
    Ниче интересного

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