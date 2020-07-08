34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду, 8 июля, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 20:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Сити" в блестящем стиле разгромил "Ливерпуль", а затем неожиданно уступил "Саутгемптону", хотя моментов имел уйму. "Горожане" могут похвастать тем, что выиграли четыре последних домашних матча Премьер-Лиги с общим счетом 14:0. "Ньюкасл" уже обезопасил себя от вылета и не знает поражений на протяжении шести поединков в чемпионате — из числа команд высшего дивизиона только у "Манчестер Юнайтед" серия длиннее. "Сити" выиграл все 10 последних встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги.
Нападающий "Сити" Серхио Агуэро уже не сыграет в остатке сезона Премьер-Лиги.
"Ньюкасл" устроит фитнес-тесты для ряда игроков, включая Джамаала Ласселлса, Аллана Сен-Максимена, Мигеля Альмирона и Энди Кэрролла.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:00
В случае победы "Вулверхэмптон" сможет реабилитироваться за домашнее поражение от "Арсенала" и догнать по очкам "Манчестер Юнайтед", снова погрузившись в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. "Шеффилд Юнайтед" реальных шансов на путевку в Лигу Чемпионов уже не имеет, но все еще может пробиться в Лигу Европы, что стало бы колоссальным достижением для прошлогоднего новичка дивизиона. "Волки" проиграли только одну из восьми последних встреч с "клинками" в чемпионате.
"Шеффилд Юнайтед" предстоит сделать выбор в центре обороны между Джеком О'Коннеллом и Джеком Робинсоном.
"Вулверхэмптон" снова может рассчитывать на отбывшего карантин после поездки в Португалию Даниэля Поденсе. Педру Нету под вопросом.
ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 20:00
"Бернли" столкнулся с эпидемией травм, которая, вероятно, не позволит "бордовым" попасть в еврокубки, но, к счастью, случилась уже после того, как задача по продлению прописки в Премьер-Лиге была решена. А вот "Вест Хэм" пока не обезопасил себя от вылета, хотя и выиграл два из трех последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Бернли" одержал три победы в четырех последних встречах с "молотобойцами" в рамках чемпионата, все три раза даже не пропуская.
Нападающий "Вест Хэма" Себастьян Алле вернулся к тренировкам после травмы бедра. Фелипе Андерсон и Роберт Снодграсс остаются в лазарете.
"Бернли" потерял Бена Мини и Джека Корка в придачу к Мэтту Лоутону и Эшли Барнсу.
БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15 Онлайн-трансляция
"Брайтон" в хорошей форме вернулся после карантина, одержав две победы в четырех матчах Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих. Однако "чайкам" рано расслабляться, потому что угроза вылета еще не миновала. "Ливерпуль" в остатке сезона пытается мотивировать себя возможностью установить рекорд по количеству набранных очков. На выезде "красные" не забивают уже семь часов и 42 минуты с учетом всех соревнований. В рамках высшего дивизиона "Ливерпуль" еще никогда не проигрывал в гостях у "Брайтона" — три победы и три ничьи.
"Брайтону" предстоит оценить состояние Стивена Альсате, но Хосе Искьердо точно не сыграет.
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон в порядке, несмотря на ушиб в матче с "Астон Виллой". В старт могут вернуться Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирмино.
08.07.2020 11:00
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Последние комментарии:
Клопп: «Лаллана уже легенда «Ливерпуля»
какой клуб собственно, такие и легенды
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Клуб 3 члена это самое грязное место в жопе у негра!
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Футбольный клуб «Челси» до конца недели должен официально объявить о покупке вингера «Брентфорда» Саида Бенрахма.
По сообщениям Echo, «Челси» продвинулся в переговорах с «пчелами» и теперь ждет решения самого футболиста, который недавно признался, что и мечтать не мог о предложение такого великого клуба.
Кроме этого, вчера вечером в прямом-эфире «Инстаграм», друг Саида Бенрахма написал следующее: «Мои поздравления по поводу «Челси», брат»
Ещё один топчик подъехал
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Пулишич. Вернер. Зиех.
Да это супер герои апл. Как прям из Марвел
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Челси в кризисе 3 места
Лузерка в кризисе 7-9 места
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Быстрее бы уже матч с нашими сучками в кубке англии. Пора показывать, кто тут хозяин, и показать что те поражения в этом сезоне были жалкой случайностю. Кстати, мы 2 раза вест хему тоже проепали... Сложно против автобусов в этом сезоне...
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БОГИ - 89
Д
Н 29 очков Карл 29 просто ебануться
О
Канализация - 60
7 Арсенал -50
29 очков Карл 29
20 Норвич -21
Клуб 3 члена не просто канализация по сравнению с Ливерпулем
Клуб 3 члена это самое грязное место в жопе у негра!
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Кстати, а куда делась безпися? Хотел поссать, а писуара и нет. Не порядок... Михажло, исправь это... В общественное место всегда должно быть обарудованно отхожим местом...
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шеффилд - вулвс норм заруба намечается
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ЩЕЕЕЛЬСЕЕЕЙ!!!!!
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Шеффилд - Вулвз может быть интересно, че вы
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No Chelsea No Party
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Можно смело со старта выпускать Джонса и Ориги. YNWA!!!
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скукота
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Ниче интересного
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