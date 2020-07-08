Лэмпард похвалил Кепу за сейв
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего голкипера Кепу Аррисабалагу после победы 2:3 над "Кристал Пэлас".
Кепа не лучшим образом показал себя, когда вингер Уилфрид Заха дальним ударом отыграл один гол в первом тайме дерби на "Селхерст Парк".
Однако на исходе компенсированного времени самый дорогой голкипер в мире исправился, переведя в штангу удар Скотта Данна головой и сохранив за "синими" три очка. На этом и предпочитает делать акцент Лэмпард.
"Это может быть важная победа в плане уверенности в себе. Особенно это касается голкиперов — когда ты играешь на этой позиции, уверенность имеет огромное значение, и сегодня он получил заряд уверенности. Его партнеры по команде тоже должны получить этот заряд, потому что он спас два очка для нас как для команды".
"Для этого Кепа здесь и находится. Я рад за него. Чтобы быть командой топ-уровня, тебе нужно, чтобы твои голкиперы совершали такого рода сейвы в важные моменты времени и помогали бы вам выстоять".
"В концовке он совершил большой сейв, и это было очень важно для нас. Для этого он здесь и находится, поэтому нужно похвалить его", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
08.07.2020 10:00
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Заслужил, вчера выдающийся перформанс показал, из 3ёх ударов пропустил не как обычно 3 мяча,а на мяч меньше. УСПЕХ!
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Днище уровня дехеи.
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