Лэмпард похвалил Кепу за сейв

Кепа Аррисабалага Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил своего голкипера Кепу Аррисабалагу после победы 2:3 над "Кристал Пэлас".

Кепа не лучшим образом показал себя, когда вингер Уилфрид Заха дальним ударом отыграл один гол в первом тайме дерби на "Селхерст Парк".

Однако на исходе компенсированного времени самый дорогой голкипер в мире исправился, переведя в штангу удар Скотта Данна головой и сохранив за "синими" три очка. На этом и предпочитает делать акцент Лэмпард.

"Это может быть важная победа в плане уверенности в себе. Особенно это касается голкиперов — когда ты играешь на этой позиции, уверенность имеет огромное значение, и сегодня он получил заряд уверенности. Его партнеры по команде тоже должны получить этот заряд, потому что он спас два очка для нас как для команды".

"Для этого Кепа здесь и находится. Я рад за него. Чтобы быть командой топ-уровня, тебе нужно, чтобы твои голкиперы совершали такого рода сейвы в важные моменты времени и помогали бы вам выстоять".

"В концовке он совершил большой сейв, и это было очень важно для нас. Для этого он здесь и находится, поэтому нужно похвалить его", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Аррисабалага, Кристал Пэлас, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2020 10:00

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  1. rap-woiska 08.07.2020 10:10 # rap-woiska
    Заслужил, вчера выдающийся перформанс показал, из 3ёх ударов пропустил не как обычно 3 мяча,а на мяч меньше. УСПЕХ!

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  2. chelsea88 08.07.2020 10:10 # chelsea88
    Днище уровня дехеи.

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