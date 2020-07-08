Гвардиола намекает на уход Стоунса из "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что защитник Джон Стоунс может покинуть клуб по окончании этого сезона.

В этом сезоне на Стоунса, присоединившегося к "горожанам" еще в 2016 году, легла повышенная ответственность в связи с уходом Венсана Компани, однако Джон с треском провалился.



Стоунс сыграл только 20 матчей в этом сезоне, а в рамках Премьер-Лиги не выходит в стартовом составе с 20 января. Даже когда 26-летний англичанин появляется на поле, то выглядит неубедительно.



Проблемы Стоунса с формой и здоровьем привели к тому, что по окончании сезона Джона ждет серьезный разговор с Гвардиолой насчет будущего.



"Я много раз это говорил и продолжаю говорить, что я более чем доволен Джоном Стоунсом как человеком, как профессионалом. Я доволен им во всех отношениях".



"Я желаю лучшего для него, и в конце сезона мы поговорим о том, что произойдет, потому что иногда мои желания не совпадают с желаниями игроков или с тем, как видит ситуацию клуб".



"Я честен с ними, и в момент, когда я почувствую необходимость что-либо изменить, я скажу им об этом. Это касается не только Джона, но любого игрока", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.