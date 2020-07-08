Гвардиола намекает на уход Стоунса из "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что защитник Джон Стоунс может покинуть клуб по окончании этого сезона.
В этом сезоне на Стоунса, присоединившегося к "горожанам" еще в 2016 году, легла повышенная ответственность в связи с уходом Венсана Компани, однако Джон с треском провалился.
Стоунс сыграл только 20 матчей в этом сезоне, а в рамках Премьер-Лиги не выходит в стартовом составе с 20 января. Даже когда 26-летний англичанин появляется на поле, то выглядит неубедительно.
Проблемы Стоунса с формой и здоровьем привели к тому, что по окончании сезона Джона ждет серьезный разговор с Гвардиолой насчет будущего.
"Я много раз это говорил и продолжаю говорить, что я более чем доволен Джоном Стоунсом как человеком, как профессионалом. Я доволен им во всех отношениях".
"Я желаю лучшего для него, и в конце сезона мы поговорим о том, что произойдет, потому что иногда мои желания не совпадают с желаниями игроков или с тем, как видит ситуацию клуб".
"Я честен с ними, и в момент, когда я почувствую необходимость что-либо изменить, я скажу им об этом. Это касается не только Джона, но любого игрока", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
08.07.2020 09:00
Просмотров: 1129
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахуенно!!!
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий