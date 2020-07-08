Клопп подтвердил, что Лаллана уже не сыграет за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Адам Лаллана уже сыграл свой последний матч за мерсисайдский клуб.

В июне Лаллана продлил свой истекающий контракт до конца этого сезона, но с момента возобновления кампании еще не попадал в заявку "красных" на матчи.



На "Энфилде" уже смирились с тем, что Адам уйдет, и Клопп просто не хочет, чтобы 32-летний англичанин получил травму в преддверии смены клуба.



"Ясно, что Адам покинет наш клуб летом, если лето когда-нибудь начнется. Я уже скучаю по всему насчет него. В данный момент он все еще здесь, но мы будем скучать по нему. Он один из самых влиятельных игроков во время тренировок, что я только встречал в своей жизни. Он невероятный профессионал".



"Однако сейчас мы в сложной ситуации, и я очень уважаю Адама. Мы обо всем условились с Адамом, скажем так. Он в отличной форме, он тренируется, и все хорошо, но будущее есть будущее. И если мы будем нуждаться в его помощи на поле, мы получим эту помощь. Он тренируется на 100 процентов, но до тех пор, пока мы не будем в нем нуждаться, он будет только тренироваться", — цитирует Клоппа The Guardian.