Артета раскритиковал судейство после матча с "Лестером"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое недовольство двумя судейскими решениями после домашнего матча против "Лестера" (1:1).

"Канониры" великолепно проводили матч Премьер-Лиги против "лис", в меру надежно обороняясь и регулярно создавая моменты, пока на 75-й минуте едва вышедший на замену Эдди Нкетиа не получил красную карточку за грубый фол в центре поля.



Артета считает, что Нкетиа не заслуживал удаления, но раз рефери Крис Кавана и решился на это, то также должен был показать красную карточку Джейми Варди в первом тайме, когда нападающий "лис" шипами бутсы ударил Шкодрана Мустафи по лицу.



"Я предельно горжусь командой — тем, как мы играли против такого соперника и как доминировали".



"Мы должны были завершать первый тайм со счетом 3:0 или 4:0, прикончив игру".



"Насчет решения с красной карточкой скажу, что он (Нкетиа) не видел игрока, и ты должен понимать, что он еще молод".



"Но если это красная карточка, то "Лестер" должен был играть вдесятером с 42-й минуты. Там тоже была красная карточка".



"Мы потеряли два очка, которые совершенно заслуживали получить. Нам нужно извлечь урок. Когда такой соперник ранен, нужно добить его", — сообщил Артета Sky Sports.