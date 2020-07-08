"Арсенал" упустил победу против "Лестера"

Оставшись вдесятером, "Арсенал" не смог удержать победный счет в домашнем матче против "Лестера" — 1:1.

Александр Лакасетт так впечатлил главного тренера "канониров" Микеля Артету своим голом против "Вулверхэмптона", что на сей раз вышел с первых минут. Он и Эктор Беллерин заменили Эдди Нкетиа и Седрика Соареша.



В старте у "лис" появился Райан Беннетт, заменив Бена Чилуэлла, который, как и Джеймс Мэддисон, к этому матчу не поправился.



"Арсенал" активнее начал матч, но первым пристреливаться начал "Лестер" — Эмилиано Мартинес был вынужден вступить в игру, чтобы отразить удары Джейми Варди и Келечи Ихеаначо. Особенно хорош был второй сейв аргентинского голкипера хозяев.



А на 21-й минуте "канониры" открыли счет. Чаглар Сеюнджю не смог прервать передачу Дани Себальоса через полполя на Букайо Сака, который обыграл Джонни Эванса и с правого края штрафной перевел мяч на подключившегося параллельным курсом Пьер-Эмерика Обамеянга, пробившего в касание — 1:0.



Забитый гол воодушевил "Арсенал", который следующие минут 10-15 доминировал над соперником. Касперу Шмейхелю пришлось творить чудеса после ударов Сака, Кирана Тирни, Лакасетта и Беллерина, чтобы счет не удвоился.



На 35-й минуте "Лестеру" удался ответ — Ихеаначо перед воротами замкнул подачу Варди с левого края, однако гол не был засчитан из-за фола в ходе этой комбинации.



Во втором тайме "лисы" чуть осмелели — счет подгонял их вперед. Однако Мартинес бился на последнем рубеже не хуже Шмейхеля.



На 68-й минуте Лакасетт поразил ворота Шмейхеля после подачи углового и скидки партнера, однако лайнсмен и VAR обнаружили, что Александр угодил в офсайд.



На 75-й минуте случилось неожиданное. Рефери Крис Кавана, лично посмотрев повторы, достал из кармана красную карточку для Нкетиа, едва заменившего Лакасетта. Эдди был удален за грубый фол против Джеймса Джастина в центре поля.



Вдесятером "Арсенал" стал слишком прижиматься к своим ворота, и на 84-й минуте Варди на дальней штанге замкнул идеально вырезанную передачу Демарая Грея — 1:1. Система VAR офсайда у Джейми не разглядела.



Заключительные минуты гости провели в атаке, но вырвать победу не смогли, да и шансов для этого не имели.



"Арсенал" провел вдохновляющий матч — до удаления Эдди Нкетиа. В концовке у "канониров" задрожали коленки, и "Лестер" этим воспользовался, хотя ничейного результата "лисам" оказалось недостаточно, чтобы вернуться на третье место в Премьер-Лиге.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче