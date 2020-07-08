"Арсенал" упустил победу против "Лестера"
Оставшись вдесятером, "Арсенал" не смог удержать победный счет в домашнем матче против "Лестера" — 1:1.
Александр Лакасетт так впечатлил главного тренера "канониров" Микеля Артету своим голом против "Вулверхэмптона", что на сей раз вышел с первых минут. Он и Эктор Беллерин заменили Эдди Нкетиа и Седрика Соареша.
В старте у "лис" появился Райан Беннетт, заменив Бена Чилуэлла, который, как и Джеймс Мэддисон, к этому матчу не поправился.
"Арсенал" активнее начал матч, но первым пристреливаться начал "Лестер" — Эмилиано Мартинес был вынужден вступить в игру, чтобы отразить удары Джейми Варди и Келечи Ихеаначо. Особенно хорош был второй сейв аргентинского голкипера хозяев.
А на 21-й минуте "канониры" открыли счет. Чаглар Сеюнджю не смог прервать передачу Дани Себальоса через полполя на Букайо Сака, который обыграл Джонни Эванса и с правого края штрафной перевел мяч на подключившегося параллельным курсом Пьер-Эмерика Обамеянга, пробившего в касание — 1:0.
Забитый гол воодушевил "Арсенал", который следующие минут 10-15 доминировал над соперником. Касперу Шмейхелю пришлось творить чудеса после ударов Сака, Кирана Тирни, Лакасетта и Беллерина, чтобы счет не удвоился.
На 35-й минуте "Лестеру" удался ответ — Ихеаначо перед воротами замкнул подачу Варди с левого края, однако гол не был засчитан из-за фола в ходе этой комбинации.
Во втором тайме "лисы" чуть осмелели — счет подгонял их вперед. Однако Мартинес бился на последнем рубеже не хуже Шмейхеля.
На 68-й минуте Лакасетт поразил ворота Шмейхеля после подачи углового и скидки партнера, однако лайнсмен и VAR обнаружили, что Александр угодил в офсайд.
На 75-й минуте случилось неожиданное. Рефери Крис Кавана, лично посмотрев повторы, достал из кармана красную карточку для Нкетиа, едва заменившего Лакасетта. Эдди был удален за грубый фол против Джеймса Джастина в центре поля.
Вдесятером "Арсенал" стал слишком прижиматься к своим ворота, и на 84-й минуте Варди на дальней штанге замкнул идеально вырезанную передачу Демарая Грея — 1:1. Система VAR офсайда у Джейми не разглядела.
Заключительные минуты гости провели в атаке, но вырвать победу не смогли, да и шансов для этого не имели.
"Арсенал" провел вдохновляющий матч — до удаления Эдди Нкетиа. В концовке у "канониров" задрожали коленки, и "Лестер" этим воспользовался, хотя ничейного результата "лисам" оказалось недостаточно, чтобы вернуться на третье место в Премьер-Лиге.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
08.07.2020 00:15
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Последние комментарии:
У челси 46 пропущено. Это пста... Это больше, чем у брайтона, кристал пэлас...
Будь у нас норм защита, были бы скорее всего на 2ом месте.
Сколько мы бездарно матчей отдали по типу матча с вх.... С тем де борнмутом, дома на мосту с вест хемом... Да там все не вспомнить. Впервом круге на мосту ваще побеждали по праздникам.
Имхо, наладить оборону и кипера, и с новыми трансферами эта команда будет бомбить
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Челси выиграл дома у Вулверхэмптона 5-2, но местные специалисты считают, что именно Вулверхэмптон должен играть в ЛЧ, поскольку он сильней Челси. Как в этих святых по своей тупизне головенках рождается превосходство Вулвз над Челси это загадка даже для самих этих долбоебов.
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Я считаю по составу Тоттенхэм должен смело быть в ТОП 3, жаль, что тренер гандон.
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Арсенал конечно после Венгера никак не прибавил, стал крепким середняком.
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артета понабрал макак безмозглых
а лестер без мэдисона мертвый вообще
дворовый футбол. слабые что те что эти для европы
(ответить)
какой же Рэмси 0левой
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плохо еще, что у пенсов разница мячей хуже чем у лестера и мю.
типо условно пенсы проебут ливеру, а лестер и мю выиграют все матчи, а в последнем в ничью сыграют, и они в лч, а пенсы не)
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Хорошая игра, несмотря на результат. Согласен с Елагиным, что Артете удалось наладить игру команды и смотреть на нее стало гораздо интереснее. Появились борьба за каждый мяч, высокий прессинг и моменты. НО ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ПОЗДНО? :( Как обычно в конце не хватит каких-нибудь 2-3 очков...
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Эдди, Эдди, подвел команду, зря ты так!
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Шефилд и Норвич надо переехать, Ливерпуль без мотивации надо тоже 3 очка брать, к Волкам серьезный настрой и можно готовиться к следующему сезону.
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Норм так жуве ебут.
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В общем последний матч Лестер-МЮ должен быть всё решать
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Сча Доннарума пиздатый сейф сделал против Юве, Кепа бы точно пропустил такое
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Удачи Лестеру в ЛЕ!
По красоте ещё б мумушные в четвёрку заползли и мц аппеляцию отклонили.
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Ну что сказать.... 3аебитлс!
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Завтра похороним Борнмут уже наконец окончательно и встанем выше Арсенала в турнирной таблице, а там глядишь и МЮ обоссыться с Волками, норм расклад.
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похуй, пляшем дальше. Молодой конечно привез эту красную на ровном месте.
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сначал волков опрокинули
теперь отобрали очки у лестера
спасибо, теперь гунеры наши братишечки навека!
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ясно, понятно, Кавана еблан, первая красная карточка в сезоне и конечно же игроку Арсенала
А с вара при голе варди так вообще ору, видно же было что башка лестерца была в офсаде, че ж они эти проекцие свое хваленые не начертили то, мрази
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