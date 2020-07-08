"Арсенал" упустил победу против "Лестера"

Джейми Варди Оставшись вдесятером, "Арсенал" не смог удержать победный счет в домашнем матче против "Лестера" — 1:1.

Александр Лакасетт так впечатлил главного тренера "канониров" Микеля Артету своим голом против "Вулверхэмптона", что на сей раз вышел с первых минут. Он и Эктор Беллерин заменили Эдди Нкетиа и Седрика Соареша.

В старте у "лис" появился Райан Беннетт, заменив Бена Чилуэлла, который, как и Джеймс Мэддисон, к этому матчу не поправился.

"Арсенал" активнее начал матч, но первым пристреливаться начал "Лестер" — Эмилиано Мартинес был вынужден вступить в игру, чтобы отразить удары Джейми Варди и Келечи Ихеаначо. Особенно хорош был второй сейв аргентинского голкипера хозяев.

А на 21-й минуте "канониры" открыли счет. Чаглар Сеюнджю не смог прервать передачу Дани Себальоса через полполя на Букайо Сака, который обыграл Джонни Эванса и с правого края штрафной перевел мяч на подключившегося параллельным курсом Пьер-Эмерика Обамеянга, пробившего в касание — 1:0.

Забитый гол воодушевил "Арсенал", который следующие минут 10-15 доминировал над соперником. Касперу Шмейхелю пришлось творить чудеса после ударов Сака, Кирана Тирни, Лакасетта и Беллерина, чтобы счет не удвоился.

На 35-й минуте "Лестеру" удался ответ — Ихеаначо перед воротами замкнул подачу Варди с левого края, однако гол не был засчитан из-за фола в ходе этой комбинации.

Во втором тайме "лисы" чуть осмелели — счет подгонял их вперед. Однако Мартинес бился на последнем рубеже не хуже Шмейхеля.

На 68-й минуте Лакасетт поразил ворота Шмейхеля после подачи углового и скидки партнера, однако лайнсмен и VAR обнаружили, что Александр угодил в офсайд.

На 75-й минуте случилось неожиданное. Рефери Крис Кавана, лично посмотрев повторы, достал из кармана красную карточку для Нкетиа, едва заменившего Лакасетта. Эдди был удален за грубый фол против Джеймса Джастина в центре поля.

Вдесятером "Арсенал" стал слишком прижиматься к своим ворота, и на 84-й минуте Варди на дальней штанге замкнул идеально вырезанную передачу Демарая Грея — 1:1. Система VAR офсайда у Джейми не разглядела.

Заключительные минуты гости провели в атаке, но вырвать победу не смогли, да и шансов для этого не имели.

"Арсенал" провел вдохновляющий матч — до удаления Эдди Нкетиа. В концовке у "канониров" задрожали коленки, и "Лестер" этим воспользовался, хотя ничейного результата "лисам" оказалось недостаточно, чтобы вернуться на третье место в Премьер-Лиге.

"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.07.2020 00:15

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 08.07.2020 00:59 # thegodfather
    У челси 46 пропущено. Это пста... Это больше, чем у брайтона, кристал пэлас...
    Будь у нас норм защита, были бы скорее всего на 2ом месте.
    Сколько мы бездарно матчей отдали по типу матча с вх.... С тем де борнмутом, дома на мосту с вест хемом... Да там все не вспомнить. Впервом круге на мосту ваще побеждали по праздникам.
    Имхо, наладить оборону и кипера, и с новыми трансферами эта команда будет бомбить

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  2. golokante 08.07.2020 00:55 # golokante
    Челси выиграл дома у Вулверхэмптона 5-2, но местные специалисты считают, что именно Вулверхэмптон должен играть в ЛЧ, поскольку он сильней Челси. Как в этих святых по своей тупизне головенках рождается превосходство Вулвз над Челси это загадка даже для самих этих долбоебов.

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  3. anabanana94 08.07.2020 00:48 # anabanana94
    Я считаю по составу Тоттенхэм должен смело быть в ТОП 3, жаль, что тренер гандон.

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  4. yamateh 08.07.2020 00:47 # yamateh
    Арсенал конечно после Венгера никак не прибавил, стал крепким середняком.

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  5. superperez101 08.07.2020 00:46 # superperez101
    артета понабрал макак безмозглых
    а лестер без мэдисона мертвый вообще
    дворовый футбол. слабые что те что эти для европы

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  6. flanglevi 08.07.2020 00:43 # flanglevi
    какой же Рэмси 0левой

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  7. thegodfather 08.07.2020 00:42 # thegodfather
    плохо еще, что у пенсов разница мячей хуже чем у лестера и мю.
    типо условно пенсы проебут ливеру, а лестер и мю выиграют все матчи, а в последнем в ничью сыграют, и они в лч, а пенсы не)

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  8. denkik 08.07.2020 00:31 # denkik
    Хорошая игра, несмотря на результат. Согласен с Елагиным, что Артете удалось наладить игру команды и смотреть на нее стало гораздо интереснее. Появились борьба за каждый мяч, высокий прессинг и моменты. НО ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ПОЗДНО? :( Как обычно в конце не хватит каких-нибудь 2-3 очков...

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  9. malina164 08.07.2020 00:29 # malina164
    Эдди, Эдди, подвел команду, зря ты так!

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  10. drogba11cool 08.07.2020 00:29 # drogba11cool
    Шефилд и Норвич надо переехать, Ливерпуль без мотивации надо тоже 3 очка брать, к Волкам серьезный настрой и можно готовиться к следующему сезону.

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  11. lahmatyj 08.07.2020 00:28 # lahmatyj
    Норм так жуве ебут.

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  12. ganinilyha 08.07.2020 00:28 # ganinilyha
    В общем последний матч Лестер-МЮ должен быть всё решать

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  13. skydreams 08.07.2020 00:27 # skydreams
    Сча Доннарума пиздатый сейф сделал против Юве, Кепа бы точно пропустил такое

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  14. m-ballack 08.07.2020 00:26 # m-ballack
    Удачи Лестеру в ЛЕ!

    По красоте ещё б мумушные в четвёрку заползли и мц аппеляцию отклонили.

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  15. drogba11cool 08.07.2020 00:26 # drogba11cool
    Ну что сказать.... 3аебитлс!

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  16. anabanana94 08.07.2020 00:25 # anabanana94
    Завтра похороним Борнмут уже наконец окончательно и встанем выше Арсенала в турнирной таблице, а там глядишь и МЮ обоссыться с Волками, норм расклад.

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  17. acceptodessa 08.07.2020 00:22 # acceptodessa
    похуй, пляшем дальше. Молодой конечно привез эту красную на ровном месте.

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  18. thegodfather 08.07.2020 00:18 # thegodfather
    сначал волков опрокинули
    теперь отобрали очки у лестера

    спасибо, теперь гунеры наши братишечки навека!

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  19. reams 08.07.2020 00:17 # reams
    ясно, понятно, Кавана еблан, первая красная карточка в сезоне и конечно же игроку Арсенала
    А с вара при голе варди так вообще ору, видно же было что башка лестерца была в офсаде, че ж они эти проекцие свое хваленые не начертили то, мрази

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