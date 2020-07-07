Мартинес считает Де Брюйне лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что полузащитник Кевин Де Брюйне является лучшим игроком Премьер-Лиги этого сезона.

Несмотря на то, что "Сити" без борьбы уступил чемпионское звание "Ливерпулю" в этом сезоне, лично к Де Брюйне претензий быть не может — Кевин забил 11 голов и отдал 17 результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Мартинес не ставит под сомнение чемпионство "Ливерпуля", но в то же время считает, что звезды команды Юргена Клоппа не могут сравниться с Де Брюйне.



"Естественно, я смотрю все матчи Кевина. Недавно я смотрел игру "Манчестер Сити" против "Ливерпуля", и для меня стало очень ясно, что он лучший игрок этого сезона".



"Ливерпуль" является лучшей командой этого сезона, заслуженно став чемпионом, и все равно ты легко можешь назвать Кевина лучшим игроком в лиге".



"Никто не может так влиять на игру и раздавать такие передачи, как он. Он способен играть на различных позициях и подстраиваться под различные потребности, и в том матче для меня стало очень, очень ясно, что мы наблюдаем заслуженных чемпионов с одной стороны и лучшего в индивидуальном плане игрока в лиге с другой стороны", — сообщил Мартинес Amazon Prime.