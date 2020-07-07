"Челси" увозит три очка от "Пэлас"

"Челси" удалось удержать победу 2:3 в гостях у "Кристал Пэлас" и благодаря этому результату подняться на третье место в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 3:0 от "Лестера" в стартовом составе "орлов" вышли Скотт Данн и Шейху Куяте, заменив Мамаду Сако и Джайро Ридевалда.



У "синих" Билли Гилмор заменил угодившего в лазарет Нголо Канте.



"Челси" хватило пяти минут и одного момента, чтобы открыть счет. Гари Кэхилл получил травму на ровном месте, пытаясь догнать Виллиана, который без сопротивления добрался до лицевой и короткой передачей назад снабдил Оливье Жиру, а тот пробил в касание — 1:0.



Пока хозяева перестраивались на игру без Кэхилла, соперник едва не удвоил счет. Курт Зума откликнулся на подачу Виллианом углового и пробил головой, но слегка не попал в створ.



"Синие" полностью контролировали игру и на 27-й минуте забили второй гол. Виллиан сыграл с Жиру в стенку на подступах к штрафной, затем отдал налево Кристиану Пулишичу, который отступил от защитника и нанес удар в ближний верхний угол ворот — 2:0.



Вскоре мог отличиться и сам Виллиан. Бразилец получил мяч на левом краю штрафной от Пулишича, однако голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита отразил его удар.



"Орлы" молчали до 34-й минуты, когда Уилфрид Заха свободно продвинулся вперед по центру, а затем нанес пушечный дальний удар под перекладину — 2:1.



После внезапного гола Захи игра у "Челси" резко разладилась, а вот хозяева поверили в себя и до перерыва заставили Кепу Аррисабалагу пережить еще пару неприятных моментов.



В перерыве Фрэнк Лэмпард слегка привел свою команду в чувство. "Синие" вспомнили, как атаковать, но самая игра стала более закрытой, без свободного пространства.



На 71-й минуте сработали две замены Лэмпарда. Рубен Лофтус-Чик продвинулся вперед по центру, а затем сделал передачу на правый край штрафной, откуда Тэмми Абрахэм пробил в касание низом — 1:3.



Однако уже спустя минуту "Пэлас" ответил. Патрик Ван Анхольт ускользнул от Андреаса Кристенсена в штрафной, выманил на себя Курта Зума, а затем позволил Кристиану Бентеке поразить пустые ворота — 2:3.



А вот еще на один гол "орлы" не наиграли, хотя концовка матча осталась явно за ними — на исходе компенсированного времени Данн пробил головой в штангу!



Ничего не предвещало беды для "Челси", пока Уилфрид Заха не забил свой гол. "Кристал Пэлас" удалось попортить нервы своему сопернику, однако удача заняла сторону "синих".



"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче