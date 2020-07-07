"Челси" увозит три очка от "Пэлас"

Тэмми Абрахэм "Челси" удалось удержать победу 2:3 в гостях у "Кристал Пэлас" и благодаря этому результату подняться на третье место в Премьер-Лиге.

По сравнению с поражением 3:0 от "Лестера" в стартовом составе "орлов" вышли Скотт Данн и Шейху Куяте, заменив Мамаду Сако и Джайро Ридевалда.

У "синих" Билли Гилмор заменил угодившего в лазарет Нголо Канте.

"Челси" хватило пяти минут и одного момента, чтобы открыть счет. Гари Кэхилл получил травму на ровном месте, пытаясь догнать Виллиана, который без сопротивления добрался до лицевой и короткой передачей назад снабдил Оливье Жиру, а тот пробил в касание — 1:0.

Пока хозяева перестраивались на игру без Кэхилла, соперник едва не удвоил счет. Курт Зума откликнулся на подачу Виллианом углового и пробил головой, но слегка не попал в створ.

"Синие" полностью контролировали игру и на 27-й минуте забили второй гол. Виллиан сыграл с Жиру в стенку на подступах к штрафной, затем отдал налево Кристиану Пулишичу, который отступил от защитника и нанес удар в ближний верхний угол ворот — 2:0.

Вскоре мог отличиться и сам Виллиан. Бразилец получил мяч на левом краю штрафной от Пулишича, однако голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита отразил его удар.

"Орлы" молчали до 34-й минуты, когда Уилфрид Заха свободно продвинулся вперед по центру, а затем нанес пушечный дальний удар под перекладину — 2:1.

После внезапного гола Захи игра у "Челси" резко разладилась, а вот хозяева поверили в себя и до перерыва заставили Кепу Аррисабалагу пережить еще пару неприятных моментов.

В перерыве Фрэнк Лэмпард слегка привел свою команду в чувство. "Синие" вспомнили, как атаковать, но самая игра стала более закрытой, без свободного пространства.

На 71-й минуте сработали две замены Лэмпарда. Рубен Лофтус-Чик продвинулся вперед по центру, а затем сделал передачу на правый край штрафной, откуда Тэмми Абрахэм пробил в касание низом — 1:3.

Однако уже спустя минуту "Пэлас" ответил. Патрик Ван Анхольт ускользнул от Андреаса Кристенсена в штрафной, выманил на себя Курта Зума, а затем позволил Кристиану Бентеке поразить пустые ворота — 2:3.

А вот еще на один гол "орлы" не наиграли, хотя концовка матча осталась явно за ними — на исходе компенсированного времени Данн пробил головой в штангу!

Ничего не предвещало беды для "Челси", пока Уилфрид Заха не забил свой гол. "Кристал Пэлас" удалось попортить нервы своему сопернику, однако удача заняла сторону "синих".

"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 07.07.2020 22:14 # thegodfather
    ВПЕРЕД АРСЕНАААААЛ!

    GAYYYYYY GUNnARS

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  2. m-ballack 07.07.2020 22:10 # m-ballack
    Челси спас три очка в матче с кристалл пэлас: очко артурика, очко бесписи и, допустим, очко блюсвина.

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  3. cristean2 07.07.2020 22:10 # cristean2
    Ну все нах.уй, болеем за аснл!

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  4. thegodfather 07.07.2020 22:09 # thegodfather
    я ваще удивлен, что мы выиграли, по большому счету.

    выйти на матч с центром маунт-гилмор-баркли...это сюр, я бы в начале сезона просто не поверил, когда в команде ковачич канте жорж лофтус чик...
    но имеем что имеем. Баркли кстати в последнее время не так и плох. Топорный, но что-то в его игре добавилось

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  5. drogba11cool 07.07.2020 22:09 # drogba11cool
    Ну что сказать, ну что сказать... наxyй так жить

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  6. yamateh 07.07.2020 22:08 # yamateh
    Это не защита, а проходной двор. Лан, не буду писать про это, а отмечу игру Гилмура, уже более уверенного чем с Лестером. И наконец таки Жоржи, видно соскучился по футболу, вышел и показал классный футбол. Всех с победой, а точнее с отскоком) Едем дальше

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  7. alexomck 07.07.2020 22:08 # alexomck
    Вилла с Борнмутом, по ходу, за Нориджем следом. вряд ли выплывут.

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  8. thegodfather 07.07.2020 22:08 # thegodfather
    на джеймса не гнать, по физике второй иваныч, оч мощный. Способен акуенные кроссы в штрафную делать и имеет хороший удар.
    Его Заа не особо там крутил, лишь моменты под концовку, когда пенсы мертвые были...а так...Джеймс сыграл по крайней мере сегодня на уровне

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  9. j-silver 07.07.2020 22:07 # j-silver
    Короли
    П.с. Артур порвался

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  10. wymkentski 07.07.2020 22:07 # wymkentski
    Зума спасибо, единственный нормальный наш защитник, к нему вообще вопросов нет, вытащил в конце, Кепа аут, Кристенсен аут, Вилли заслужил контракт

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  11. thegodfather 07.07.2020 22:06 # thegodfather
    ЗУМА СУКА НАШ ЛУЧШИЙ ЗАЩ, ЗАПОМНИТЕ ЭТО МРАЗИ.

    да, может быть он не умеет дать такой первый пас как кристенсен, но он сука все в штрафной нахой сметает, что снизу, что сверху. ПРОСТО ВСЕ ВЫНОСИТ НАХУЙ!

    эта же днина худая проебала все что могла, что в верховых дуэлях, что внизу. Второй гол КП ваше цирк, чувак в ногах запутался, а про коридор для бентеке на 95 вообще молчу. Это сука не футболист. Его даже продавать зашквар, он никому нах не вперся

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  12. cristean2 07.07.2020 22:06 # cristean2
    Зума то как прибавил, сыграл супер надежно с таким дауном в паре, в конце даже спас от чистого выхода 1 на 1, игрок матча по моему

    Из позитивного еще Гилмор понравился, начал как всегда не уверенно но потом исправился отлично и даже начал 2 голевые атаки, Джеймс тоже очень надежно.

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  13. meshuggah 07.07.2020 22:06 # meshuggah
    Иван Громиков оказывается комментирует на сетанте

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  14. scholes22 07.07.2020 22:05 # scholes22
    Далее натуралы естественно будут смотреть матч Милан - Юве!!!

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  15. golokante 07.07.2020 22:05 # golokante
    С Кепой Челси каждый матч играет с форой -1. Стабильно каждую игру Челси играет с форой -1. И при этом идет на третьем месте.

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  16. g3ndalf 07.07.2020 22:05 # g3ndalf
    такой днины в воротах не было со времен куртоиса у пенсов

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  17. skychnie-oboi 07.07.2020 22:04 # skychnie-oboi
    Значит опять будем с МС разыгрывать чемпик.

    В Челси реально 3 топ футболиста.Когда в ЛФК и МС их 8 на поле.

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  18. ganinilyha 07.07.2020 22:04 # ganinilyha
    Потная катка

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  19. sellman 07.07.2020 22:04 # sellman
    Кристенсен 90 минут пыжился, чтобы в последние 5 минут заруинить всю свою игру.
    Зума выдал 1 матч без ошибок, все орут - топ
    Где вы суки тупые были весь сезон, когда это полено привозило?? Чё, уже топ?

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  20. hachidlo 07.07.2020 22:04 # hachidlo
    Зума и Томори должны доиграть сезон в основе.

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