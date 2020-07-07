"Челси" увозит три очка от "Пэлас"
"Челси" удалось удержать победу 2:3 в гостях у "Кристал Пэлас" и благодаря этому результату подняться на третье место в Премьер-Лиге.
По сравнению с поражением 3:0 от "Лестера" в стартовом составе "орлов" вышли Скотт Данн и Шейху Куяте, заменив Мамаду Сако и Джайро Ридевалда.
У "синих" Билли Гилмор заменил угодившего в лазарет Нголо Канте.
"Челси" хватило пяти минут и одного момента, чтобы открыть счет. Гари Кэхилл получил травму на ровном месте, пытаясь догнать Виллиана, который без сопротивления добрался до лицевой и короткой передачей назад снабдил Оливье Жиру, а тот пробил в касание — 1:0.
Пока хозяева перестраивались на игру без Кэхилла, соперник едва не удвоил счет. Курт Зума откликнулся на подачу Виллианом углового и пробил головой, но слегка не попал в створ.
"Синие" полностью контролировали игру и на 27-й минуте забили второй гол. Виллиан сыграл с Жиру в стенку на подступах к штрафной, затем отдал налево Кристиану Пулишичу, который отступил от защитника и нанес удар в ближний верхний угол ворот — 2:0.
Вскоре мог отличиться и сам Виллиан. Бразилец получил мяч на левом краю штрафной от Пулишича, однако голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита отразил его удар.
"Орлы" молчали до 34-й минуты, когда Уилфрид Заха свободно продвинулся вперед по центру, а затем нанес пушечный дальний удар под перекладину — 2:1.
После внезапного гола Захи игра у "Челси" резко разладилась, а вот хозяева поверили в себя и до перерыва заставили Кепу Аррисабалагу пережить еще пару неприятных моментов.
В перерыве Фрэнк Лэмпард слегка привел свою команду в чувство. "Синие" вспомнили, как атаковать, но самая игра стала более закрытой, без свободного пространства.
На 71-й минуте сработали две замены Лэмпарда. Рубен Лофтус-Чик продвинулся вперед по центру, а затем сделал передачу на правый край штрафной, откуда Тэмми Абрахэм пробил в касание низом — 1:3.
Однако уже спустя минуту "Пэлас" ответил. Патрик Ван Анхольт ускользнул от Андреаса Кристенсена в штрафной, выманил на себя Курта Зума, а затем позволил Кристиану Бентеке поразить пустые ворота — 2:3.
А вот еще на один гол "орлы" не наиграли, хотя концовка матча осталась явно за ними — на исходе компенсированного времени Данн пробил головой в штангу!
Ничего не предвещало беды для "Челси", пока Уилфрид Заха не забил свой гол. "Кристал Пэлас" удалось попортить нервы своему сопернику, однако удача заняла сторону "синих".
"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче
07.07.2020 22:00
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Последние комментарии:
ВПЕРЕД АРСЕНАААААЛ!
GAYYYYYY GUNnARS
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Челси спас три очка в матче с кристалл пэлас: очко артурика, очко бесписи и, допустим, очко блюсвина.
(ответить)
Ну все нах.уй, болеем за аснл!
(ответить)
я ваще удивлен, что мы выиграли, по большому счету.
выйти на матч с центром маунт-гилмор-баркли...это сюр, я бы в начале сезона просто не поверил, когда в команде ковачич канте жорж лофтус чик...
но имеем что имеем. Баркли кстати в последнее время не так и плох. Топорный, но что-то в его игре добавилось
(ответить)
Ну что сказать, ну что сказать... наxyй так жить
(ответить)
Это не защита, а проходной двор. Лан, не буду писать про это, а отмечу игру Гилмура, уже более уверенного чем с Лестером. И наконец таки Жоржи, видно соскучился по футболу, вышел и показал классный футбол. Всех с победой, а точнее с отскоком) Едем дальше
(ответить)
Вилла с Борнмутом, по ходу, за Нориджем следом. вряд ли выплывут.
(ответить)
на джеймса не гнать, по физике второй иваныч, оч мощный. Способен акуенные кроссы в штрафную делать и имеет хороший удар.
Его Заа не особо там крутил, лишь моменты под концовку, когда пенсы мертвые были...а так...Джеймс сыграл по крайней мере сегодня на уровне
(ответить)
Короли
П.с. Артур порвался
(ответить)
Зума спасибо, единственный нормальный наш защитник, к нему вообще вопросов нет, вытащил в конце, Кепа аут, Кристенсен аут, Вилли заслужил контракт
(ответить)
ЗУМА СУКА НАШ ЛУЧШИЙ ЗАЩ, ЗАПОМНИТЕ ЭТО МРАЗИ.
да, может быть он не умеет дать такой первый пас как кристенсен, но он сука все в штрафной нахой сметает, что снизу, что сверху. ПРОСТО ВСЕ ВЫНОСИТ НАХУЙ!
эта же днина худая проебала все что могла, что в верховых дуэлях, что внизу. Второй гол КП ваше цирк, чувак в ногах запутался, а про коридор для бентеке на 95 вообще молчу. Это сука не футболист. Его даже продавать зашквар, он никому нах не вперся
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Зума то как прибавил, сыграл супер надежно с таким дауном в паре, в конце даже спас от чистого выхода 1 на 1, игрок матча по моему
Из позитивного еще Гилмор понравился, начал как всегда не уверенно но потом исправился отлично и даже начал 2 голевые атаки, Джеймс тоже очень надежно.
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Иван Громиков оказывается комментирует на сетанте
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Далее натуралы естественно будут смотреть матч Милан - Юве!!!
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С Кепой Челси каждый матч играет с форой -1. Стабильно каждую игру Челси играет с форой -1. И при этом идет на третьем месте.
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такой днины в воротах не было со времен куртоиса у пенсов
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Значит опять будем с МС разыгрывать чемпик.
В Челси реально 3 топ футболиста.Когда в ЛФК и МС их 8 на поле.
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Потная катка
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Кристенсен 90 минут пыжился, чтобы в последние 5 минут заруинить всю свою игру.
Зума выдал 1 матч без ошибок, все орут - топ
Где вы суки тупые были весь сезон, когда это полено привозило?? Чё, уже топ?
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Зума и Томори должны доиграть сезон в основе.
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