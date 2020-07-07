"Вулверхэмптон" продал Элдера Кошту в "Лидс"

"Вулверхэмптон" заработал 16 миллионов фунтов с продажи вингера Элдера Кошты в "Лидс".

Кошта перешел в "Вулверхэмптон" из "Бенфики" летом 2016 — сперва на правах аренды, а спустя полгода был выкуплен за рекордные на тот момент для "волков" 13 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Элдер сыграл 31 матч за команду Нуну Эшпириту Санту и, к удивлению многих, был отпущен в аренду в "Лидс".



С тех пор 26-летний игрок сборной Португалии провел 43 матча за "Лидс" и забил четыре гола. Элдер сделал достаточно, чтобы "белые" захотели его сохранить, и сегодня постоянный трансфер был оформлен.



По всей видимости, выкуп Кошты является намеком на то, что "Лидс" уже готовится к выступлению в Премьер-Лиге. Прямо сейчас подопечные Марсело Бьелсы лидируют в Чемпионшипе и имеют все шансы досрочно обеспечить себе повышение в классе.