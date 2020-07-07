Гвардиола хочет, чтобы Месси остался в "Барселоне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался спекулировать насчет возможного перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси к "горожанам".

На днях в прессе появились слухи, что Месси засомневался насчет своего будущего в "Барселоне". Утверждалось, что Лионеля беспокоят проблемы каталонского клуба на футбольном поле и за его пределами.



Если это действительно так, то через 12 месяцев Месси может стать свободным агентом, а персона Гвардиолы, с которым Лионелю довелось поработать на "Ноу Камп" в прошлом, сделала бы "Сити" фаворитом в борьбе за шестикратного обладателя "Золотого мяча".



Однако Гвардиола надеется, что его бывший клуб все-таки договорится с 33-летним аргентинцем.



"Я не собираюсь рассуждать о возможных трансферах, пока не завершился сезон. Пусть Месси останется в "Барселоне", таково мое желание", — цитирует Гвардиолу ESPN.