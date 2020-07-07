"Сити" и "Ювентус" лидируют в борьбе за Траоре

"Манчестер Сити" и "Ювентус" лидируют в борьбе за вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре.

В августе 2018 Траоре присоединился к "волкам" из "Мидлсбро" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов. С тех пор Адама вырос в одного из лучших игроков Премьер-Лиге на своей позиции, забив четыре гола и отдав девять результативных передач в этом сезоне.



До недавнего момента претендентом номер один на Траоре считался "Ливерпуль", однако ESPN стало известно от своих источников, что среди клубов Премьер-Лиги наибольшие шансы заполучить 24-летнего испанца имеет "Сити".



"Горожане" видят в Адаме замену для Лероя Сане, который на прошлой неделе завершил свой переход в "Баварию" за 49 млн. евро (44 млн. фунтов) плюс бонусы.



Конкуренцию "Сити" в борьбе за Траоре готов составить "Ювентус", а вот "Барселона", бывший клуб Адамы, сейчас испытывает финансовые трудности и может позволить себе вернуть своего воспитанника только через 12 месяцев.



Издание добавляет, что Траоре покинет "Молинью" только в том случае, если "Вулверхэмптон" не попадет в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Продажа Адамы может принести "волкам" до 80 млн. фунтов.