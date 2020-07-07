Клопп мечтает составить команду только из скаузеров
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что у него есть мечта однажды выпустить на матч команду, состоящую целиком из воспитанников академии "красных".
В данный момент в стартовом составе "Ливерпуля" играет лишь один собственный воспитанник. Это защитник Трент Александер-Арнольд.
Получившие воспитание в академии мерсисайдского клуба Неко Уильямс, Кертис Джонс и Харви Эллиотт только подтягиваются к первой команде, однако Клопп хочет большего.
"Здесь мы всегда стараемся использовать своих воспитанников так часто, как это только возможно, потому что мы мечтаем, чтобы однажды все парни в команде были из академии".
"Этого не случится в следующие пять лет, но, возможно будет через 10 лет. Было бы замечательно увидеть команду целиком из скаузеров, не так ли?"
"Быть скаузером — это не плохо. Это хорошо. Он трудолюбивы, и ясно, что они будут сражаться как безумцы".
"Но дверь всегда открыта для всех других парней, которые хотят играть в хорошей футбол. "Ливерпуль" — это очень открытый по своему мышлению клуб", — цитирует Клоппа Sky Sports.
07.07.2020 18:00
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Последние комментарии:
МЮ уже это делал в Лиге европе с Астаной вроде
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34 очка отрыв,как тебе,манчестерская помойка?))не плачь пздюк)
Источник: http://fapl.ru/posts/79510/?c=1#c7155282
ощипанный пеликан, за 30 лет МЮ 13 титулов АПЛ, за 30 лет у главных футбольных лузеров выигрыш не понятно чего... вот это непонятно что встрами себе в геморрой на вечное хранение... больше такого ни у кого в АПЛ не будет...
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дурень думкой багатие (обычно так говорят).
Рэя Брэдбери в читальном зале можно почитать.
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бомжатник наёмников, гей-болелы и гей-парады, из своего только геморрой
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Возможно, на пенсии, в FM сможет это сделать.
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Дай бог чтоб и через 10 лет ты был с нами
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Согласен, сейчас пока играют только портовые обрыганы
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