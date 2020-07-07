Клопп мечтает составить команду только из скаузеров

Трент Александер-Арнольд и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что у него есть мечта однажды выпустить на матч команду, состоящую целиком из воспитанников академии "красных".

В данный момент в стартовом составе "Ливерпуля" играет лишь один собственный воспитанник. Это защитник Трент Александер-Арнольд.

Получившие воспитание в академии мерсисайдского клуба Неко Уильямс, Кертис Джонс и Харви Эллиотт только подтягиваются к первой команде, однако Клопп хочет большего.

"Здесь мы всегда стараемся использовать своих воспитанников так часто, как это только возможно, потому что мы мечтаем, чтобы однажды все парни в команде были из академии".

"Этого не случится в следующие пять лет, но, возможно будет через 10 лет. Было бы замечательно увидеть команду целиком из скаузеров, не так ли?"

"Быть скаузером — это не плохо. Это хорошо. Он трудолюбивы, и ясно, что они будут сражаться как безумцы".

"Но дверь всегда открыта для всех других парней, которые хотят играть в хорошей футбол. "Ливерпуль" — это очень открытый по своему мышлению клуб", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 836

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  1. mr-tsoy 07.07.2020 18:54 # mr-tsoy
    МЮ уже это делал в Лиге европе с Астаной вроде

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  2. kojan 07.07.2020 18:43 # kojan
    34 очка отрыв,как тебе,манчестерская помойка?))не плачь пздюк)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79510/?c=1#c7155282
    ощипанный пеликан, за 30 лет МЮ 13 титулов АПЛ, за 30 лет у главных футбольных лузеров выигрыш не понятно чего... вот это непонятно что встрами себе в геморрой на вечное хранение... больше такого ни у кого в АПЛ не будет...

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  3. manutd-20champ 07.07.2020 18:39 # manutd-20champ
    дурень думкой багатие (обычно так говорят).
    Рэя Брэдбери в читальном зале можно почитать.

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  4. kojan 07.07.2020 18:34 # kojan
    бомжатник наёмников, гей-болелы и гей-парады, из своего только геморрой

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  5. trent 07.07.2020 18:34 # trent
    Возможно, на пенсии, в FM сможет это сделать.

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  6. alexander-arnold 07.07.2020 18:27 # alexander-arnold
    Дай бог чтоб и через 10 лет ты был с нами

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  7. januzaj00 07.07.2020 18:26 # januzaj00
    Согласен, сейчас пока играют только портовые обрыганы

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