Клопп мечтает составить команду только из скаузеров

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что у него есть мечта однажды выпустить на матч команду, состоящую целиком из воспитанников академии "красных".

В данный момент в стартовом составе "Ливерпуля" играет лишь один собственный воспитанник. Это защитник Трент Александер-Арнольд.



Получившие воспитание в академии мерсисайдского клуба Неко Уильямс, Кертис Джонс и Харви Эллиотт только подтягиваются к первой команде, однако Клопп хочет большего.



"Здесь мы всегда стараемся использовать своих воспитанников так часто, как это только возможно, потому что мы мечтаем, чтобы однажды все парни в команде были из академии".



"Этого не случится в следующие пять лет, но, возможно будет через 10 лет. Было бы замечательно увидеть команду целиком из скаузеров, не так ли?"



"Быть скаузером — это не плохо. Это хорошо. Он трудолюбивы, и ясно, что они будут сражаться как безумцы".



"Но дверь всегда открыта для всех других парней, которые хотят играть в хорошей футбол. "Ливерпуль" — это очень открытый по своему мышлению клуб", — цитирует Клоппа Sky Sports.