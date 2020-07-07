"Вест Хэм" готов купить Джонса и Лингарда, если не вылетит из Премьер-Лиги
"Вест Хэм" будет готов приобрести резервистов "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса и Джесси Лингарда, если останется в Премьер-Лиге по итогам этого сезона.
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прекрасно знаком с Джонсом и Лингардом по сезону 2013/14, который он провел у руля "Юнайтед", и верит в свою способность реанимировать зашедшие в тупик карьеры англичан.
Оба игрока более не входят в планы нынешнего наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, хотя Фил лишь прошлым летом заключил новый контракт на четыре года, а Джесси начинал этот сезон в качестве основного плеймейкера команды.
По информации The Independent, Лингард более не хочет оставаться в "Юнайтед". Помимо "Вест Хэма", в услугах Джесси также заинтересованы "Эвертон" и "Вест Бромвич".
В отличие от Лингарда, Джонс почти не имел шансов проявить себя в этом сезоне. Проблемы со здоровьем и высокая конкуренция в центре обороны "Юнайтед" позволили Филу сыграть только два матча в рамках Премьер-Лиги.
07.07.2020 17:00
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Последние комментарии:
байтят мю на 3 очка
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Нет слов чтоб описать насколько убогий у молотков менеджмент.
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Вот это хорошо.
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Пусть ещё санчеса себе заберут
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