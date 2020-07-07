"Вест Хэм" готов купить Джонса и Лингарда, если не вылетит из Премьер-Лиги

Фил Джонс и Джесси Лингард "Вест Хэм" будет готов приобрести резервистов "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса и Джесси Лингарда, если останется в Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прекрасно знаком с Джонсом и Лингардом по сезону 2013/14, который он провел у руля "Юнайтед", и верит в свою способность реанимировать зашедшие в тупик карьеры англичан.

Оба игрока более не входят в планы нынешнего наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, хотя Фил лишь прошлым летом заключил новый контракт на четыре года, а Джесси начинал этот сезон в качестве основного плеймейкера команды.

По информации The Independent, Лингард более не хочет оставаться в "Юнайтед". Помимо "Вест Хэма", в услугах Джесси также заинтересованы "Эвертон" и "Вест Бромвич".

В отличие от Лингарда, Джонс почти не имел шансов проявить себя в этом сезоне. Проблемы со здоровьем и высокая конкуренция в центре обороны "Юнайтед" позволили Филу сыграть только два матча в рамках Премьер-Лиги.


Метки Вест Хэм, Джонс, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 377

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Последние комментарии:




  1. wilegend 07.07.2020 17:33 # wilegend
    байтят мю на 3 очка

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  2. gerrard08 07.07.2020 17:30 # gerrard08
    Нет слов чтоб описать насколько убогий у молотков менеджмент.

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  3. mancunia-planet 07.07.2020 17:29 # mancunia-planet
    Вот это хорошо.

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  4. sterlyad 07.07.2020 17:02 # sterlyad
    Пусть ещё санчеса себе заберут

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