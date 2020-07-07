"Вест Хэм" готов купить Джонса и Лингарда, если не вылетит из Премьер-Лиги

"Вест Хэм" будет готов приобрести резервистов "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса и Джесси Лингарда, если останется в Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прекрасно знаком с Джонсом и Лингардом по сезону 2013/14, который он провел у руля "Юнайтед", и верит в свою способность реанимировать зашедшие в тупик карьеры англичан.



Оба игрока более не входят в планы нынешнего наставника "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера, хотя Фил лишь прошлым летом заключил новый контракт на четыре года, а Джесси начинал этот сезон в качестве основного плеймейкера команды.



По информации The Independent, Лингард более не хочет оставаться в "Юнайтед". Помимо "Вест Хэма", в услугах Джесси также заинтересованы "Эвертон" и "Вест Бромвич".



В отличие от Лингарда, Джонс почти не имел шансов проявить себя в этом сезоне. Проблемы со здоровьем и высокая конкуренция в центре обороны "Юнайтед" позволили Филу сыграть только два матча в рамках Премьер-Лиги.