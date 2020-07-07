34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 7 июля, тремя поединками стартует 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 20:00 Онлайн-трансляция



Обезопасив себя от вылета, "Кристал Пэлас" просто бросил играть. "Орлы" потерпели три поражения подряд, в которых пропустили восемь мячей и ни разу не ответили. У "Челси" с мотивацией все в порядке, потому что сзади "синих" подпирает "Манчестер Юнайтед", а чуть впереди идет сбавивший обороты "Лестер" — есть все шансы как улучшить свою позицию, так и ухудшить. "Челси" выиграл все четыре последних встречи с "Пэлас".



В лазарете "Пэлас" остаются Джеймс Томкинс, Мартин Келли и Джеффри Шлюпп.



"Челси" будет не хватать Нголо Канте, который выбыл на неделю с травой задней поверхности бедра. Также не помогут команде Фикайо Томори и Матео Ковачич.



УОТФОРД — НОРВИЧ 20:00



Четыре последние на данный момент команды Премьер-Лиги, куда входят "Уотфорд" и "Норвич", вместе набрали всего три очка из 60 последних. На сей раз кто-то из них может сорвать большой куш, однако "канарейки" не выглядят фаворитами, потерпев шесть поражений подряд во всех соревнованиях. "Шершни" одержали лишь одну победу в четырех последних домашних встречах с "Норвичем" с учетом всех турниров.



"Уотфорд" по-прежнему лишен Дарила Янмата, Айзека Саксесса и Жерара Деулофеу.



"Норвич" потерял с травмой задней поверхности бедра Тодда Кантуэлла, а Алекс Тетти и Кенни Маклин под вопросом. Точно не сыграют Кристоф Циммерман, Сэм Байрам, Грант Хенли и Мориц Ляйтнер.



АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 20:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" впервые с ноября 2017 смог выиграть три матча подряд в Премьер-Лиге, не пропустив, а голкипер "канониров" Эмилиано Мартинес теперь может похвастать, что шесть раз оставался "сухим" при восьми выходах в старте в рамках Премьер-Лиги за карьеру. "Лестер" в минувший уикенд разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 3:0, и эта победа стал для "лис" всего лишь пятой в 17 последних матчах во всех соревнованиях. А вот на выезде в Премьер-Лиге команда Брендана Роджерса и вовсе не может выиграть с Нового года. "Лестер" одержал три победы в четырех последних встречах с "Арсеналом" в рамках чемпионата.



Вингер "Арсенала" Николя Пепе стал отцом и теперь готов снова играть. Бернд Лено, Калум Чемберс, Пабло Мари и Габриэль Мартинелли продолжают лечиться.



В стане "Лестера" под вопросом находятся Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон. Рикарду Перейра и Даниэль Амарти травмированы.