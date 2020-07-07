Чех: "Трансфер Вернера — не моя заслуга"

Петр Чех и Марина Грановская Технический советник "Челси" Петр Чех заявил, что директор клуба Марина Грановская сделала гораздо больший вклад в трансфер нападающего Тимо Вернера из "РБ Лейпциг", чем он.

Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом, Чех стал посредником между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и руководством лондонского клуба.

Уже оформленный трансфер Вернера и вовсе преподносился прессой как заслуга Чеха, однако Петр не переоценивает свою роль и не претендует на лавры своего босса в юбке.

"Я был бы счастлив сказать, что это моя заслуга, но в нашем клубе есть только один человек, который заключает сделки, и это, естественно, Марина".

"Моя часть работы заключается в том, что мы вместе с главным тренером определяем игрока, которого будем рады заполучить. Затем мы должны убедиться, что игрок рад перейти к нам по футбольным причинам".

"А дальше Марина и клуб согласовывают аспекты сделки. Естественно, она лучший человек для этого. Она занимается этим уже давно и добилась больших успехов, поэтому нет причин кому-либо забирать у нее эти полномочия".

"Как я уже сказал, я занимаюсь футбольной стороной вопроса. Я должен убедиться, что главный тренер и клуб рады приходящим игрокам".

"Затем Марина делает сложную часть работы — договаривается с клубом и согласует все условия", — сообщил Чех в эфире Soccer AM.


Метки Грановская, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2020 15:00

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  1. gerrard08 07.07.2020 15:36 # gerrard08
    Офк, заслуга лфк, которые решили не давать ни копейки.

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  2. sellman 07.07.2020 15:30 # sellman
    Чех не только как футболист, но и как человек хороший.
    Во всех смыслах топарик: и по-человечески, и профессионально.

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  3. s8menn 07.07.2020 15:18 # s8menn
    У Грановской свои методы. Вернер не смог устоять перед таким предложением ))

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