Чех: "Трансфер Вернера — не моя заслуга"

Технический советник "Челси" Петр Чех заявил, что директор клуба Марина Грановская сделала гораздо больший вклад в трансфер нападающего Тимо Вернера из "РБ Лейпциг", чем он.

Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом, Чех стал посредником между главным тренером Фрэнком Лэмпардом и руководством лондонского клуба.



Уже оформленный трансфер Вернера и вовсе преподносился прессой как заслуга Чеха, однако Петр не переоценивает свою роль и не претендует на лавры своего босса в юбке.



"Я был бы счастлив сказать, что это моя заслуга, но в нашем клубе есть только один человек, который заключает сделки, и это, естественно, Марина".



"Моя часть работы заключается в том, что мы вместе с главным тренером определяем игрока, которого будем рады заполучить. Затем мы должны убедиться, что игрок рад перейти к нам по футбольным причинам".



"А дальше Марина и клуб согласовывают аспекты сделки. Естественно, она лучший человек для этого. Она занимается этим уже давно и добилась больших успехов, поэтому нет причин кому-либо забирать у нее эти полномочия".



"Как я уже сказал, я занимаюсь футбольной стороной вопроса. Я должен убедиться, что главный тренер и клуб рады приходящим игрокам".



"Затем Марина делает сложную часть работы — договаривается с клубом и согласует все условия", — сообщил Чех в эфире Soccer AM.