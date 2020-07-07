Лэмпард не связывает спад у Абрахэма с контрактной ситуацией

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что контрактная ситуация не является причиной упадка формы у нападающего Тэмми Абрахэма.

На старте этого сезона Абрахэм стал безусловно основным нападающим для Лэмпарда и к настоящему моменту забил уже 13 голов в Премьер-Лиге. Правда, последний раз Тэмми удалось отличиться еще 11 января.



В прессе даже появились слухи, что упадок формы Абрахэма связан с возникшими разногласиями насчет нового контракта — якобы Тэмми требует от "Челси" зарплату в 180 тысяч фунтов в неделю, как у вингера Каллума Хадсон-Одои.



Однако Лэмпард убежден, что это здесь не при чем. Фрэнк считает нормальным, что в свои 22 года Тэмми пока не может показывать стабильный уровень игры.



"Насчет контракта Тэмми я думаю, что мы не достигли критического уровня, и я оставлю этот вопрос клубу и игроку. Пускай они это обсудят между собой. Но я не думаю, что он забивает себе голову этим. Он определенно не должен этого делать".



"У него на уме должны быть предстоящие матчи. Он должен думать о том, как он может нам помочь, выходя на замену или в стартовом составе".



"Он проводит очень хороший сезон. Во второй половине сезона он забивает не так много, но для молодого игрока всегда существует только одно решение, когда у тебя случаются такие периоды. От тебя требуются работа и повторение на тренировках, а также старайся выжать максимум из каждого своего момента. Надеюсь, ситуация с контрактом уладится сама собой. Это между ним и клубом".



"Ему просто нужно сосредоточиться на том, чтобы снова стать тем Тэмми, который был у нас ранее в сезоне, когда он создавал так много проблем защитникам и регулярно забивал. Все это было возможно благодаря его тренировкам и работе на протяжении недели", — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.