"Борнмут" готов устроить распродажу звезд

"Борнмут" готов продать ряд своих звездных игроков, включая защитника Натана Аке и нападающего Джошуа Кинга, в рамках сокращения расходов.

Несмотря на пять сезонов подряд в Премьер-Лиге, по своим возможностям "Борнмут" остается одним из самых скромных клубов элитного дивизиона.



"Вишенки" играют на стадионе, который вмещает всего 11 тысяч зрителей, и имеют внушительную зарплатную ведомость, сильно пострадав от вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.



Прямо сейчас "Борнмут" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, но как бы ни завершился этот сезон, на "Виталити" в любом случае собираются кардинально обновить свою модель функционирования клуба в направлении экономии средств.



Как сообщает Daily Mail, облегчить финансовое бремя "Борнмут" собирается с помощью продажи ряда игроков первой команды. Помимо Аке и Кинга, на трансфер могут быть выставлены Дэвид Брукс и Каллум Уилсон.



Также существуют большие сомнения насчет будущего главного тренера "Борнмута" Эдди Хау, особенно если "вишенки" вылетят в Чемпионшип.