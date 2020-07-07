"Борнмут" готов устроить распродажу звезд
"Борнмут" готов продать ряд своих звездных игроков, включая защитника Натана Аке и нападающего Джошуа Кинга, в рамках сокращения расходов.
Несмотря на пять сезонов подряд в Премьер-Лиге, по своим возможностям "Борнмут" остается одним из самых скромных клубов элитного дивизиона.
"Вишенки" играют на стадионе, который вмещает всего 11 тысяч зрителей, и имеют внушительную зарплатную ведомость, сильно пострадав от вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.
Прямо сейчас "Борнмут" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, но как бы ни завершился этот сезон, на "Виталити" в любом случае собираются кардинально обновить свою модель функционирования клуба в направлении экономии средств.
Как сообщает Daily Mail, облегчить финансовое бремя "Борнмут" собирается с помощью продажи ряда игроков первой команды. Помимо Аке и Кинга, на трансфер могут быть выставлены Дэвид Брукс и Каллум Уилсон.
Также существуют большие сомнения насчет будущего главного тренера "Борнмута" Эдди Хау, особенно если "вишенки" вылетят в Чемпионшип.
07.07.2020 13:00
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