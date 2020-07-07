Новая выездная форма "Челси" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Челси" официально представил выездной комплект своей новой выездной формы от Nike на следующий сезон в "арктическом синем" цвете.

Как гласит заявление "синих", новая выездная форма сочетает в себе ауру традиций лондонских портных, а также отдает дань современным веяниям, отражая курс главного тренера Фрэнка Лэмпарда на омоложение состава в этом сезоне.



"Цвета и узор на форме очень хорошо сочетаются. Она выглядит замечательно, а также приятно контрастирует с домашней формой. Надеюсь, фанатам она тоже понравится, и они будут гордиться нами", — сообщил полузащитник "Челси" Мейсон Маунт.



Добавим, что впервые "Челси" сыграет в новой выездной форме уже сегодня вечером — против "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.











