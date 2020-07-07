Новая выездная форма "Челси" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая выездная форма Челси "Челси" официально представил выездной комплект своей новой выездной формы от Nike на следующий сезон в "арктическом синем" цвете.

Как гласит заявление "синих", новая выездная форма сочетает в себе ауру традиций лондонских портных, а также отдает дань современным веяниям, отражая курс главного тренера Фрэнка Лэмпарда на омоложение состава в этом сезоне.

"Цвета и узор на форме очень хорошо сочетаются. Она выглядит замечательно, а также приятно контрастирует с домашней формой. Надеюсь, фанатам она тоже понравится, и они будут гордиться нами", — сообщил полузащитник "Челси" Мейсон Маунт.

Добавим, что впервые "Челси" сыграет в новой выездной форме уже сегодня вечером — против "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.

Новая выездная форма Челси

Новая выездная форма Челси

Новая выездная форма Челси


Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1593

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  1. sterlyad 07.07.2020 12:58 # sterlyad
    Принт бактерий задницы супер перца.

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  2. mancunia-planet 07.07.2020 12:55 # mancunia-planet
    Пижама, ночнушка, шторки в тубзике

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  3. best-fanunited 07.07.2020 12:36 # best-fanunited
    Ночнушка

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  4. whitenigger 07.07.2020 12:35 # whitenigger
    Отлично, как раз хотел купить коврик для сортира, идеально подойдёт!

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  5. davit-chelseafan 07.07.2020 12:21 # davit-chelseafan
    Хреновый получился 2-й комплект формы. Впрочем как и 1-й. По сравнению с класической формой от Адика с Samsung-ом на груди это просто фуфло какое-то. Короче, Найк окончательно сдулся.

    P.S. Если будем побеждать, то пох в какой форме это будет!

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  6. dragonishka 07.07.2020 12:19 # dragonishka
    Детская пижама

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  7. chr1s8rown 07.07.2020 12:16 # chr1s8rown
    Щель3и

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  8. jjflash68 07.07.2020 12:12 # jjflash68
    Таджичкам выдавать чтоб общественные туалеты драили.

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  9. mixmaster 07.07.2020 12:07 # mixmaster
    что за пижама?

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  10. vertigo-92 07.07.2020 12:05 # vertigo-92
    сука, реклама кишечной палочки блять)

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  11. yela 07.07.2020 12:05 # yela
    Форма ничего, но эта убогая тройка все портит

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  12. royal-sovereign 07.07.2020 12:04 # royal-sovereign
    Глисты какие-то лазят по футболке

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  13. reams 07.07.2020 12:02 # reams
    какая же помойная форма

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