Новая выездная форма "Челси" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Челси" официально представил выездной комплект своей новой выездной формы от Nike на следующий сезон в "арктическом синем" цвете.
Как гласит заявление "синих", новая выездная форма сочетает в себе ауру традиций лондонских портных, а также отдает дань современным веяниям, отражая курс главного тренера Фрэнка Лэмпарда на омоложение состава в этом сезоне.
"Цвета и узор на форме очень хорошо сочетаются. Она выглядит замечательно, а также приятно контрастирует с домашней формой. Надеюсь, фанатам она тоже понравится, и они будут гордиться нами", — сообщил полузащитник "Челси" Мейсон Маунт.
Добавим, что впервые "Челси" сыграет в новой выездной форме уже сегодня вечером — против "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.
07.07.2020 12:00
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Принт бактерий задницы супер перца.
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Пижама, ночнушка, шторки в тубзике
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Ночнушка
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Отлично, как раз хотел купить коврик для сортира, идеально подойдёт!
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Хреновый получился 2-й комплект формы. Впрочем как и 1-й. По сравнению с класической формой от Адика с Samsung-ом на груди это просто фуфло какое-то. Короче, Найк окончательно сдулся.
P.S. Если будем побеждать, то пох в какой форме это будет!
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Детская пижама
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Щель3и
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Таджичкам выдавать чтоб общественные туалеты драили.
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что за пижама?
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сука, реклама кишечной палочки блять)
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Форма ничего, но эта убогая тройка все портит
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Глисты какие-то лазят по футболке
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какая же помойная форма
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