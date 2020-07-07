Артета надеется, что Себальос останется в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета в очередной раз заявил о своем желании сохранить полузащитника Дани Себальоса.

Артета всегда очень высоко отзывался о Себальосе, однако в последние недели Дани принялся усиленно отрабатывать доверие своего соотечественника.



В прошлый уикенд 23-летний испанец забил победный для "канониров" гол в матче Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" (1:2), предотвратив экстра-таймы и обеспечив команде Артеты выход в полуфинал.



И хотя Себальос находится на "Эмирейтс" только на правах аренды без права выкупа, Артета надеется, что "Арсеналу" удастся договориться с "Реалом" о том, чтобы Дани остался в Лондоне.



"Я очень им доволен. Я обожаю его сильное желание играть в футбол и его страсть, которую он вкладывает в каждую тренировку и каждый матч. Я обожаю, как он празднует — независимо от того, находится он на поле или на скамейке, он вкладывает свою жизнь в это".



"Он развивается в правильном ключе и становится очень важным игроком для нас".



"Мы разговариваем с его клубом — естественно, мы не владеем игроком, так что это не в наших руках. Двум клубам нужно обсудить и посмотреть, что мы можем сделать", — цитирует Артету Sky Sports.