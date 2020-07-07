Семь вещей, что мы узнали в 33-м туре

33-й тур Премьер-Лиги был отмечен несколькими сюрпризами вроде победы "Арсенала" в гостях у "Вулверхэмптона" или поражения "Манчестер Сити" от "Саутгемптона", а нападающий Джейми Варди впервые в этом году забил и помог "Лестеру" удержаться на третьей позиции. Об этом и многом другом — подробнее.





"Брайтон" остается



Грэм Поттер по ходу нынешнего сезона сделал то, на что так и не решился Даниэль Фарке — наступил на горло своим принципам и изменил стиль игры команды. Если "Норвич" с течением времени становился все более предсказуемым и легким для оппонентов, то "Брайтон" перестроился и добыл несколько результатов в ключевой момент.



Отдавать мяч соперникам "чайки" начали еще до перерыва, но крупно реализовали свой план уже летом. Победа над "Арсеналом" и ничья на поле "Лестера" приблизили их к спасению. Кажется, что последний шаг был сделан в субботу на "Кэрроу Роуд", где они минимально победили безнадежный "Норвич". Команда Фарке в 2020 году забила всего четыре мяча в чемпионате, два из которых — с пенальти. Отсутствие или присутствие Теему Пукки с Тоддом Кантуэллом сейчас не делает никакой разницы. "Канарейки" играют по методичке, и их медленные перепасовки не ставят серьезных задач перед соперниками.



Грэм Поттер сможет вернуться к своим игровым принципам в следующем сезоне, наверняка сохранив "Брайтону" место в элите.



Варди перешагнул отметку в 100 голов



Почти полное отсутствие голов у Джейми Варди в 2020 году не было основной причиной неудач "Лестера". Но символично, что первая победа "лис" с момента последних голов Варди случилась именно тогда, когда лучший бомбардир снова сумел забить. Сложная игра для лидера и ветерана "Лестера" в итоге завершилась дублем. И легко было заметить разницу в действиях Джейми после того, как он все-таки поразил ворота "Кристал Пэлас".



Это был важный успех для команда Брендана Роджерса, которую почти догнали преследователи. Большой момент и для самого Варди, перешагнувшего отметку в 100 голов в Премьер-Лиге за карьеру. Выдающийся результат, учитывая, что Варди дебютировал в элите только в 2014 году и только в свои 27 лет. Он также вернул себе единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров, имея теперь 21 гол. Этот сезон еще может быть особенным для Джейми, если он в возрасте 33 впервые выиграет "Золотую бутсу" Премьер-Лиги. Идея 2016 года о том, что Варди — "герой одного сезона", звучала сомнительно и тогда, но в последующие годы форвард "Лестера" все равно превзошел ожидания даже своих самых преданных поклонников.



Бруну Фернандеш не может остановиться



После первой игры португальца в составе "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша хвалили осторожно. МЮ дома сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", но новичок команды показал, что является инициативным игроком, готовым вести игру манкунианцев в полузащите. "Он может быть тем, кто нужен "красным дьяволам", — приблизительно таким было резюме дебюта Фернандеша.



Он оказался тем, кто нужен, и в куда большей степени, чем ожидалось. "Юнайтед" не проиграл ни одного матча ни в одном турнире после дебюта Бруну Фернандеша. Статистика самого португальца в Премьер-Лиге — это цифры, достойные лучших в чемпионате. Фернандеш провел 17 игр в Премьер-Лиге, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. В матче с "Борнмутом" (очередная простая победа МЮ) португалец забил великолепным ударом со штрафного, а также ассистировал Мейсону Гринвуду и Антони Мартиалю.



Можно рассуждать о том, как "Юнайтед" изменился тактически с появлением Фернандеша, но все проще: своей выдающейся игрой бывший футболист "Спортинга" заставил партнеров повысить собственную планку.



"Арсенал" превзошел ожидания



Менее двух недели назад "Арсенал" одержал свою только третью выездную победу в чемпионате — по одной на каждого тренера. Это уже было событие, но после "канониры" вдруг стали играть в гостях так, словно выездные успехи для них являются обыденностью. Победа над "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии показала, что команда готова держать удар в непростых обстоятельствах. Победа на поле "Вулверхэмптона" просто стала сюрпризом.



Выездных побед над более сильными командами от "Арсенала" не ждали давно. А "Вулверхэмптон" выглядел сильнее в последние недели и на протяжении почти всего сезона. Не пропустив ни одного гола этим летом, "волки" внезапно получили два от "Арсенала" и ни разу не смогли ответить. Стиль "Вулверхэмптона" легко назвать предсказуемым, но "Арсенал" оказался первым за долгое время, кто был готов к нему полностью — за исключением пары моментов, лондонцы нейтрализовали очень непростого соперника.



"Вулверхэмптон" из-за этого поражения утратил равенство очков с "Манчестер Юнайтед". Для "Арсенала" этот результат будет значить не так много с турнирной точки зрения, но сам по себе он — наиболее впечатляющий за долгое время.



"Уотфорд" и "Вилла" снова с нулем



"Вест Хэм" во втором туре подряд заработал очки, хотя на этот раз довольствовался только ничьей в игре с "Ньюкаслом". И все же, команда Дэвида Мойеса заработала себе небольшое преимущество над теми, кто пока безнадежно пытается выиграть первый матч после возобновления сезона. "Уотфорд" и "Астон Вилла" выглядят бодрее "Борнмута", но, вероятно, кому-то из них придется покинуть Премьер-Лигу.



Они снова остались ни с чем, хотя на на этот раз их оправдывала сила соперника. "Уотфорд" проиграл "сухо" "Челси", хотя своей самоотдачей вдохновил Найджела Пирсона. "Вилла" пропустила дважды на поле "Ливерпуля", хотя какое-то время сохранила интригу во встрече. Маленькие причины для оптимизма, но правда в том, что "Уотфорд" и "Вилла" точно рассчитывали победить хотя бы раз к этому моменту. "Шершням" предоставляется лучший для этого шанс в ближайшем туре, когда они примут "Норвич". "Вилле", играющей дома с "Манчестер Юнайтед", должно быть куда сложнее.



"Саутгемптону" не нужна турнирная мотивация



К возобновлению сезону команда Ральфа Хазенхюттля подошла с показателем в 34 очка, который почти гарантировал "святым" место за пределами зоны вылета. Наставник "Саутгемптона" подписал новый контракт и открыто говорил о возможности готовиться к следующему сезону. Команда эту подготовка восприняла очень серьезно: сейчас "Саутгемптон" показывает лучшие результаты в сезоне.



Две выездных победы с тремя забитыми мячами не испортила домашняя неудача в игре с "Арсеналом". "Святые" хуже всех играют дома в Премьер-Лиге, но в матчах с "Манчестер Сити" они могли рассчитывать на выездной характер поединка. Доминирование соперника во владении мячом, но агрессивный прессинг "святых", проявивших сумасшедшую волю на протяжении всего поединка при всего двух заменах. Роскошный гол Че Адамса решил исход встречи в пользу хозяев — и это был исключительный способ забить свой первый гол за клуб. Адамс дожидался его почти год, давно перестал выходить в старте, но появился с первых минут в матче с "Сити" и принес команде памятную победу.



"Сити", в свою очередь, проиграл третью подряд выездную встречу. У команды Пепа Гвардиолы уже девять поражений в нынешнем сезоне — и это даже больше, чем у "Арсенала". В гостях "горожане" уступили уже семь раз, и это больше, чем у "Саутгемптона". Второе место от "Сити" никуда не уйдет, но минус 23 от "Ливерпуля" — это также следствие упавших стандартов самих "горожан".



"Тоттенхэм" оправился от игры в Шеффилде



Поражение от "Шеффилд Юнайтед" было очередным примером того, как "шпоры" не выдерживают удар в ключевой момент и в игре с прямым конкурентом. Лондонцам оставалось куда падать после этого, и "Эвертон" казался непростым оппонентом через несколько дней после неудачи.



Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти провели немало больших игр за трофеи в карьере, и эта по характеру была такой же. Минимум голевых моментов, всего один забитый мяч и победа команды, которая лучше сыграла по результату. "Тоттенхэм" все-таки победил и не позволил себе застрять в самой середине таблицы. Моуриньо был даже доволен конфликтом Уго Льориса и Сон Хен Мина, как примером небезразличия игроков.



Матч с "Шеффилд Юнайтед", правда, остается разочарованием. В трех других встречах "Тоттенхэм" пропустил только один мяч, и тот — с пенальти. Последние домашние встречи с "Вест Хэмом" и "Эвертоном" похожи на те, которые Моуриньо хотел бы видеть от своей команды на регулярной основе.



Иван Громиков специально для FAPL.ru